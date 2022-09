Andrew Tate défie KSI et True Geordie pour se battre le même soir

L’ancien kickboxeur professionnel et personnalité d’Internet, Andrew Tate, a récemment déclaré publiquement qu’il combattrait KSI et True Geordie le même soir. La star de TikTok a récemment été bannie des plateformes de médias sociaux telles qu’Instagram, Facebook et Twitter, pour ses opinions extrêmement misogynes.

La déclaration vient en réaction aux opinions de Geordie qu’il a exprimées à propos de Tate dans une émission de podcast intitulée Flagrant, qui présente le célèbre comédien de stand-up, Andrew Schulz. La conversation a commencé suite à une question posée par le membre du podcast Mark Gagnon. Mark a demandé: “Quelle est l’origine de vos allers-retours avec Andrew Tate?”

Geordie a déclaré que Tate “cherchait la gloire depuis des années”. Lorsqu’on lui a demandé s’il boxerait Tate, Geordie a déclaré: “S’il venait vers moi au visage, je le frapperais absolument au visage.”

Jetez un œil au morceau du podcast ici:

The True Geordie dit qu’il frapperait Andrew Tate s’il se mettait dans son visage pic.twitter.com/sIclaPQF7V — Dexerto (@Dexerto) 16 août 2022

Vous pouvez regarder le podcast complet ici :

La déclaration de Geordie est parvenue à Tate qui, de toute évidence, ne l’a pas bien pris et s’est agité en l’entendant. Tate a donné une réponse grossière en disant: “Je te défie d’essayer, fatso! Je te défie, gras ! Tu es gros. Je vous défie même de l’essayer. Tu ne ferais rien. Vous ne feriez rien (sic).

Il a ensuite ajouté: «Je combattrai KSI et True Geordie dans la même nuit. Faites ça pour une émission de boxe sur YouTube. Je vais les battre tous les deux. Désolé True Geordie, tu vas devoir prendre un peu de temps pour sucer des trucs et aller courir.

Regardez:

Selon la plateforme de divertissement Dexerto, YouTuber Logan Paul a déclaré un jour qu’il ne voulait pas combattre Tate, car il ne voulait pas donner de plateforme au gars. «Je n’ai pas envie de plate-forme ce gars. Je n’ai pas envie de lui donner la bénédiction d’être mon partenaire de danse sur le ring. Surtout après que les plateformes de médias sociaux ont clairement indiqué ce qu’elles ressentaient pour ce type », a déclaré Logan.

KSI, qui a participé à plusieurs combats, a appelé une fois Tate en disant: “Je veux en avoir un morceau.”

Cependant, il est loin de déterminer si le KSI et Geordie seront prêts à relever le défi.

