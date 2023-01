Andrew Tate comparaîtra devant le tribunal plus tard dans la journée – et devrait demander à être libéré de sa détention | Nouvelles du Royaume-Uni

Andrew Tate et son frère Tristan seront de retour devant le tribunal ce matin – demandant à être libérés de détention en Roumanie. Et dans le monde entier, beaucoup attendront de voir ce qui se passera ensuite.

Les allégations portées contre le couple, ainsi que deux femmes, portent sur des allégations de viol, de traite de personnes et de crime organisé. Ils font suite à l’arrestation de tous les quatre fin décembre.

L’unité roumaine DIICOT, qui enquête sur le terrorisme et les crimes organisés, affirme avoir identifié six victimes qui ont été soumises à “des actes de violence physique et de coercition mentale” et ont été “exploitées sexuellement par des membres du groupe”.

Les Tate étaient arrêtés dans leur grande maison de la banlieue de Bucarestet placés dans des cellules à une courte distance de la cour d’appel principale, où ils comparaîtront aujourd’hui.

Ils sont là depuis, à l’exception d’une brève période où il est entendu que l’un des frères a été retiré pour des soins médicaux.

Leurs avocats soutiendront que leur détention est illégale et que les biens saisis par les autorités roumaines doivent leur être restitués.

L’audience commencera dans la matinée, avec l’avocat de Tate, Eugen Vidineac, disant à Sky News que cela pourrait “prendre toute la journée”.

On s’attend à ce qu’il dise au tribunal qu’il n’y a aucune preuve contre ses clients au-delà d’une seule déclaration et que la procédure régulière n’a pas été suivie.

Andrew Tate a construit un énorme réseau social à travers ses messages hautement provocateurs, ses tweets menaçants et ses courts métrages, qui dépeignent les femmes comme soumises aux hommes et ont été largement condamnés comme misogynes.

Il s’est décrit comme le “roi de la masculinité toxique” et prétend avoir construit une fortune sur un empire commercial qui s’est concentré sur la pornographie par webcam et la soi-disant “Hustlers University”, qui facture des frais mensuels aux membres pour leur apprendre comment pour gagner plus d’argent, et a été critiqué comme un système de vente pyramidale conçu simplement pour promouvoir la renommée croissante de Tate.

Les allégations portées contre lui se concentrent sur une allégation selon laquelle lui et son frère ont attiré des femmes en Roumanie sous prétexte d’une relation amoureuse, puis les ont forcées à commettre des actes pornographiques sous la contrainte, qui ont ensuite été filmés.

Tate a été expulsé d’Instagram et de TikTok pour avoir publié du contenu haineux, mais son compte Twitter, avec 4,4 millions d’abonnés, a récemment été restauré sur la plateforme suite au rachat de Twitter par Elon Musk.

Il l’utilise maintenant pour publier une série de messages proclamant son innocence et blâmant “la matrice” pour “l’avoir attaqué”.