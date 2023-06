Andrew Tate comparaît devant un tribunal roumain pour faire face à des accusations de viol et de traite des êtres humains

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Andrew Tate, une personnalité des médias sociaux connue pour exprimer des opinions misogynes en ligne, a comparu mercredi devant un tribunal roumain, où les procureurs l’ont accusé de viol, de traite des êtres humains et de formation d’un gang criminel pour exploiter les femmes.

Tate et son frère, Tristan, également accusé des délits, sont arrivés mercredi devant un tribunal de la capitale Bucarest, flanqués de six gardes du corps.

Les procureurs ont également déposé des accusations contre deux femmes roumaines dans cette affaire. L’agence roumaine de lutte contre le crime organisé a allégué que les quatre accusés avaient formé un groupe criminel en 2021 « afin de commettre le crime de traite des êtres humains » en Roumanie ainsi qu’aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

L’agence a allégué que sept femmes victimes avaient été induites en erreur et transportées en Roumanie, où elles avaient été exploitées sexuellement et soumises à des violences physiques par le gang. Un accusé est accusé d’avoir violé une femme à deux reprises en mars 2022, selon le communiqué.

Tate, 36 ans, réside en Roumanie depuis 2017. L’ancien kickboxeur professionnel a affirmé à plusieurs reprises que les procureurs roumains n’avaient aucune preuve et a affirmé que l’affaire était un complot politique visant à le faire taire.

A la question des journalistes « combien d’argent avez-vous gagné grâce à la traite des femmes? » devant le tribunal avant l’audience de mercredi, Tate a répondu: « Zéro ».

Le porte-parole de Tate, Mateea Petrescu, a déclaré mardi que les frères étaient prêts à « démontrer leur innocence et à défendre leur réputation ».

« L’équipe juridique de Tate est prête à coopérer pleinement avec les autorités compétentes, en présentant toutes les preuves nécessaires pour disculper les frères et exposer toute interprétation erronée ou fausse accusation », a déclaré Petrescu.

Les frères Tate, qui ont la double nationalité anglo-américaine, et les deux suspects roumains ont été arrêtés fin décembre à Bucarest. Les frères ont remporté un appel le 31 mars pour être transférés de la garde à vue à l’assignation à résidence.

Tate est une figure de médias sociaux à succès avec plus de 6 millions de followers sur Twitter, dont beaucoup de jeunes hommes et d’écoliers. Il avait auparavant été banni de TikTok, YouTube et Facebook pour discours de haine et ses commentaires misogynes, notamment que les femmes devraient assumer la responsabilité d’avoir été agressées sexuellement.

Il est revenu sur Twitter l’année dernière après que le nouveau PDG de la plateforme, Elon Musk, a rétabli le compte de Tate. Hope Not Hate, un groupe qui fait campagne contre l’extrémisme d’extrême droite au Royaume-Uni, a averti que Tate continue d’attirer un énorme public parmi les jeunes hommes et les adolescents qui sont attirés par son «contenu misogyne, homophobe et raciste» par le style de vie luxueux le projets d’influence en ligne.

L’agence roumaine de lutte contre le crime organisé, connue sous le nom de DIICOT, a déclaré que les sept victimes présumées avaient été recrutées avec de fausses déclarations d’amour et emmenées dans le comté roumain d’Ilfov, où elles ont été forcées de participer à de la pornographie. Les femmes auraient été contrôlées par « l’intimidation, la surveillance constante » et les allégations selon lesquelles elles étaient endettées, ont déclaré les procureurs.

Les procureurs ont ordonné la confiscation des actifs des frères Tate, dont 15 voitures de luxe, des montres de luxe et environ 3 millions de dollars en crypto-monnaie, selon le communiqué de l’agence.

Plusieurs femmes en Grande-Bretagne poursuivent également des poursuites civiles pour obtenir des dommages-intérêts de Tate, alléguant qu’elles ont été victimes de violences sexuelles. Dans une récente interview avec la BBC, Tate a nié avoir répandu une culture de misogynie et accusé d’avoir manipulé des femmes à des fins financières.