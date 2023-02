Andrew Tate attend la décision sur l’appel de la détention en Roumanie

Bucharest, Roumanie –

Andrew Tate, l’influenceur qui divise et ancien kickboxeur professionnel détenu en Roumanie pour suspicion de crime organisé et de traite des êtres humains, a comparu mercredi devant un tribunal de Bucarest pour faire appel contre une deuxième prolongation de 30 jours de sa détention.

Tate, 36 ans, un citoyen anglo-américain qui compte près de 5 millions de followers sur Twitter, est arrivé à la cour d’appel de Bucarest menotté à son frère Tristan, qui est détenu dans la même affaire avec deux femmes roumaines.

Tous les quatre, initialement détenus à Bucarest fin décembre, chercheront à annuler la décision d’un juge du 20 janvier de prolonger une deuxième fois leur détention de 30 jours à la demande des procureurs. Ils avaient précédemment perdu un appel contre une prolongation antérieure.

Un document consulté par l’Associated Press expliquant la décision du 20 janvier indique que le juge a pris en compte la “dangerosité particulière des accusés” et leur capacité à identifier les victimes “avec une vulnérabilité accrue, à la recherche d’opportunités de vie meilleures”.

Ioan Gliga, un avocat représentant les frères Tate, a déclaré mercredi aux médias que la défense avait présenté “des arguments solides” selon lesquels la prolongation de la période de détention “n’est pas nécessaire”.

“La (période) probatoire a initialement considéré la valeur de cette mesure préventive pendant 30 jours et elle a été considérablement diluée par d’autres moyens de preuve administrés entre-temps”, a-t-il déclaré.

Alors que les Tates quittaient le tribunal après une audience matinale, Andrew Tate a déclaré: “Demandez-leur des preuves et ils ne vous en donneront aucune, car elles n’existent pas. Vous découvrirez bientôt la vérité sur cette affaire.”

Si le tribunal rejette leur appel, tous les quatre resteront en détention jusqu’au 27 février, les procureurs poursuivant l’enquête sur l’affaire.

Andrew Tate, qui aurait vécu en Roumanie depuis 2017, avait déjà été banni de diverses plateformes de médias sociaux de premier plan pour avoir exprimé des opinions misogynes et des discours de haine. Il a affirmé qu’il n’y avait “aucune preuve” contre lui dans cette affaire et a allégué qu’il s’agissait plutôt d’une attaque politique visant à le faire taire.

“Mon cas n’est pas criminel, c’est politique. Il ne s’agit pas de justice ou d’équité. Il s’agit d’attaquer mon influence sur le monde”, a lu un message paru sur son compte Twitter dimanche.

Une pétition en ligne lancée en janvier pour libérer les frères a recueilli près de 100 000 signatures.

Après l’arrestation des Tates et des deux femmes, l’agence roumaine de lutte contre le crime organisé, DIICOT, a déclaré dans un communiqué avoir identifié six victimes dans l’affaire de traite des êtres humains qui ont été soumises à des “actes de violence physique et de coercition mentale” et ont été sexuellement exploités par des membres du groupe criminel présumé.

L’agence a déclaré que les victimes avaient été attirées par des semblants d’amour, puis intimidées, surveillées et soumises à d’autres tactiques de contrôle tout en étant contraintes de se livrer à des actes pornographiques pour des gains financiers substantiels.

Plus tôt en janvier, les autorités roumaines sont descendues dans un complexe près de Bucarest où elles ont remorqué une flotte de voitures de luxe comprenant une Rolls-Royce bleue, une Ferrari et une Porsche. Ils ont déclaré avoir saisi des actifs d’une valeur estimée à 3,9 millions de dollars.

Les procureurs ont déclaré que s’ils pouvaient prouver que les propriétaires avaient gagné de l’argent grâce à des activités illicites telles que la traite des êtres humains, les actifs seraient utilisés pour couvrir les dépenses de l’enquête et pour indemniser les victimes. Tate a également fait appel sans succès de la saisie des actifs.



——



Stephen McGrath a rapporté de Sighisoara