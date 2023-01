Andrew Tate apparaît dans le bureau des procureurs roumains pour la deuxième journée d’interrogatoire sur les téléphones et les ordinateurs portables | Nouvelles du monde

Andrew Tate a comparu devant un bureau du procureur pour une deuxième journée alors que les recherches médico-légales de ses téléphones et ordinateurs portables confisqués se poursuivent.

L’influenceur controversé36 ans, est soupçonné d’être impliqué dans la traite des êtres humains et de faire partie d’un gang du crime organisé.

Le frère de Tate, Tristan, et deux femmes roumaines ont également été arrêtés dans la même affaire.

Alors que les frères sont arrivés menottés ensemble jeudi matin dans les bureaux de Bucarest de la Direction roumaine d’enquête sur le crime organisé et le terrorisme (Diicot), Tristan Tate a déclaré aux journalistes : “Quelles preuves y a-t-il ? Il n’y en a pas.

“Cela devrait être l’histoire. Veuillez couvrir cette histoire. La police a fabriqué la preuve. Il n’y a aucune preuve. Il n’y a pas de victime.”

Andrew Tate a déclaré aux journalistes alors qu’il quittait les bureaux mercredi: “Il n’y a aucune preuve dans mon dossier car je n’ai rien fait de mal.”

La porte-parole de Diicot, Ramona Bolla, a déclaré qu’il fallait du temps pour passer en revue les “multiples appareils” saisis.

Image:

Tate, son frère Tristan et deux femmes roumaines ont été arrêtés dans la même affaire



Les frères resteront en détention jusqu’à fin février après qu’un juge a accordé vendredi une demande de prolongation de leur détention de 30 jours pour la deuxième fois.

L’ancien kickboxeur professionnel, citoyen anglo-américain comptant près de cinq millions d’abonnés sur Twitter, vit en Roumanie depuis 2017.

Il avait auparavant été banni de plusieurs plateformes de médias sociaux pour avoir exprimé des opinions misogynes et des discours de haine. Mais ses abonnés ont augmenté d’au moins plusieurs centaines de milliers sur Twitter depuis son arrestation fin décembre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:22

Andrew Tate a demandé: “Avez-vous blessé des filles?”



Après les arrestations, Diicot a déclaré avoir identifié six victimes de la traite des êtres humains soumises à “des actes de violence physique et de coercition mentale” et exploitées sexuellement par les membres d’un gang criminel.

Lire la suite:

La somptueuse maison d’Andrew Tate devra peut-être payer ses déboires juridiques

Qui est Andrew Tate, le “roi de la masculinité toxique” autoproclamé ?

Diicot a déclaré que les victimes avaient été attirées par des semblants d’amour mais plus tard intimidées, gardées sous surveillance et soumises à d’autres tactiques de contrôle tout en étant contraintes de se livrer à des actes pornographiques pour des gains financiers considérables.

Les autorités roumaines ont également saisi des actifs d’une valeur de plus de 3 millions de livres sterling, dont une Rolls-Royce bleue, une Ferrari et une Porsche plus tôt en janvier.

Tate a fait appel sans succès de la saisie des actifs.