ANDREW TATE est un ancien champion de kickboxing, homme d’affaires et influenceur des médias sociaux.

Mais a-t-il des enfants et qui sont ses parents ?

Andrew Tate a-t-il des enfants ?

Andrew Tate est un ancien champion de kickboxing et est apparu dans la série de télé-réalité Big Brother en 2016.

On ne sait pas s’il a des enfants.

Lorsqu’on lui a demandé s’il l’avait fait sur le podcast Anything Goes with James English dans un épisode publié en juin 2021, Tate a répondu: “Est-ce que j’ai des enfants? Si j’avais des enfants, je ne dirais pas sur le podcast.”

Andrew Tate est-il marié ?

En 2022, les sourcils se sont levés lorsque, lors d’un stream Twitch avec Adin Ross, il a affirmé qu’il était devenu le premier milliardaire du monde.

Il a dit à l’animateur : « Je ne veux pas me vanter, mais je suis un trillionnaire, une première mondiale.

“J’ai été fauché pendant longtemps.

“J’ai gagné mon premier million quand j’avais, disons, 27 ans, puis j’avais 100 millions à 31 ans, puis je suis devenu un billionaire assez récemment.”

Selon Celebrity Net Worth, il a une valeur estimée à environ 16,2 millions de livres sterling.

Andrew Tate n’est pas marié.

La star controversée des médias sociaux a déclaré lors d’une apparition sur le podcast Full Send qu’il ne se marierait jamais.

Qui sont les parents d’Andrew Tate ?

Andrew a deux frères et sœurs plus jeunes, Tristan et une sœur, Janine.

Janine Tate est avocate et vit maintenant dans le Kentucky.

Les deux frères l’ont décrite comme une “féministe”.

Leur père, Emory Tate était un joueur d’échecs américain né à Chicago.

Il était un maître international et cinq fois vainqueur du championnat d’échecs des forces armées des États-Unis selon chess.com.

Il est décédé à l’âge de 56 ans en Californie en 2015.

En août 2022, le Daily Mail a rapporté que leur mère Eileen Tate avait élevé les trois enfants dans une pauvreté relative après avoir déménagé dans le Bedfordshire alors qu’Andrew Tate avait 11 ans.