Andrew Tate a signifié des papiers juridiques à quatre femmes britanniques pour des allégations d’abus sexuels

L’influenceur controversé Andrew Tate arrive à la Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme (DIICOT) pour assister à une audience le 10 avril 2023.

L’influenceur controversé Andrew Tate s’est vu signifier des documents juridiques par l’avocat britannique de quatre femmes pour des allégations d’agression sexuelle.

Tate est assigné à résidence en Roumanie après avoir été détenu pour trafic d’êtres humains et viol présumés.

Une déclaration du cabinet d’avocats mercredi a décrit les allégations des femmes « y compris des viols violents, des agressions physiques graves et des comportements de contrôle et coercitifs ».

Les avocats de quatre femmes ont menacé l’influenceur controversé Andrew Tate d’un procès devant les tribunaux anglais pour des allégations d’agression sexuelle.

L’ancien kickboxeur Tate – qui est en résidence surveillée en Roumanie après détenu pour trafic d’êtres humains et viol présumés accusations – s’est vu signifier des documents juridiques par le cabinet d’avocats britannique McCue Jury and Partners.

Il a déclaré que les femmes avaient « prévenu Tate que, en fonction de sa réponse, des poursuites judiciaires seraient engagées contre lui devant la Haute Cour de Londres dans les semaines à venir ».

Les femmes, maintenant dans la fin de la vingtaine et au début de la trentaine, disent que les infractions ont eu lieu entre 2013 et 2016 lorsque Tate était basée au Royaume-Uni.

« Andrew Tate nie catégoriquement la véracité des accusations portées par les avocats des femmes anonymes au Royaume-Uni », a déclaré un porte-parole de Tate dans un communiqué.

Le communiqué ajoute que trois des femmes ont déposé des plaintes pénales que les autorités britanniques ont décidé de rejeter.

« Quelle nouvelle preuve aurait pu apparaître neuf ans plus tard qui renverserait la décision du tribunal? »

« Actes pornographiques »

La police roumaine a arrêté Tate, 36 ans, et son frère Tristan, 34 ans, à la fin de l’année dernière.

Un tribunal roumain les a placés en résidence surveillée fin mars après trois mois de détention préventive pour des accusations de traite des êtres humains et de viol.

Ils nient toutes les accusations.

Mardi, le parquet a informé les frères et deux autres suspects qu’ils faisaient désormais l’objet d’une enquête pour « trafic d’êtres humains sous forme continue », a indiqué à l’AFP un porte-parole du parquet anti-criminalité organisée (DIICOT).

Cette infraction est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Les procureurs devraient renvoyer l’affaire devant les tribunaux d’ici la fin juin, selon une source proche de l’enquête.

Les frères et les deux Roumains, également sous enquête, auraient trafiqué, recruté et exploité des femmes en les contraignant à « des actes pornographiques en vue de produire et de diffuser ce matériel » en ligne.

En 2016, Tate est apparu sur le Grand frère émission de télé-réalité en Grande-Bretagne, mais a été supprimée après la diffusion d’une vidéo le montrant en train d’attaquer une femme.

Il s’est ensuite tourné vers les plateformes de médias sociaux pour promouvoir ses opinions controversées. Il compte actuellement 6,9 millions de followers sur Twitter.

Donnant des conseils pour réussir, ainsi que des maximes misogynes et parfois violentes, ses vidéos ont fait de lui l’un des influenceurs les plus connus au monde.

