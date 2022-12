Andrew Tate “a maintenu six femmes en résidence surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme des prisonnières”

Tate sera désormais détenu dans une prison roumaine pendant 30 jours (Photo : Twitter/Cobratate) Andrew Tate a maintenu six femmes en «assignation à résidence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme des prisonnières», a-t-on allégué. L’influenceur des médias sociaux en disgrâce était arrêté en Roumanie dans le cadre d’une enquête sur la traite des êtres humains et le viol et sera détenu pendant 30 jours. L’homme de 36 ans a été détenu aux côtés de son frère Tristan, 34 ans, et de leurs assistants Georgiana Naghel et Luana Radu dans leur villa de 600 000 £ dans la capitale Bucarest le 29 décembre. Des responsables proches de l’enquête policière ont déclaré que Tate avait demandé à ses employés de surveiller chaque mouvement de ses victimes, les forçant à participer à des vidéos pornographiques en ligne. «Les abus étaient physiques et émotionnels. Ils n’étaient pas autorisés à quitter la maison sans sécurité et ils étaient surveillés jour et nuit », a déclaré une source judiciaire roumaine au Courrier quotidien. «Ils étaient essentiellement assignés à résidence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme des prisonniers. Ils ont été privés de leur liberté et suivis partout. Les six victimes auraient participé à des vidéos sur la plateforme de contenu pour adultes Only Fans et l’application de partage de vidéos TikTok, les deux frères empocheraient tous les bénéfices. Les procureurs allèguent que Tate a recruté les femmes sur les plateformes de médias sociaux sur la base des fausses promesses de professer son amour et son intention de les épouser. Andrew Tate a été escorté hors de sa propriété par la police le 29 décembre (Photo: Reuters) Cette tactique, connue sous le nom de méthode du « garçon amoureux », est souvent utilisée par les criminels pour recruter des victimes qui souffrent de difficultés économiques en les séduisant avec des cadeaux et des promesses d’une vie meilleure à l’étranger. “Nous avons des informations – sur la base de ce qu’ils ont dit sur les réseaux sociaux – selon lesquelles l’une des filles a rapporté jusqu’à 50 000 € (44 350 £) par mois”, a déclaré la source. “Ils n’ont pas reçu d’argent de ce qu’ils ont gagné.” Parmi les femmes figureraient une Américaine, une Moldave et quatre Roumaines. Le raid à l’aube à la villa de Bucarest a été effectué par des agents de l’unité anti-crime organisé de la ville et faisait partie d’une enquête de neuf mois qui a abouti à l’arrestation de Tate et à une perquisition de la villa qui a duré plus de 12 heures. Une vidéo réalisée à partir du raid montre des officiers récupérant des armes à feu, des couteaux et de l’argent. L’enquête a commencé lorsque les enquêteurs roumains ont commencé leur enquête lorsque l’ambassade des États-Unis à Bucarest a sonné l’alarme après que des diplomates ont découvert qu’une Américaine était détenue contre son gré dans la ville.



L’influenceur misogyne des médias sociaux a fait étalage de son style de vie coûteux à ses fans (Photo: Instagram) L’Américaine de 22 ans, qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques, a réussi à récupérer son téléphone portable et à appeler son petit ami aux États-Unis qui a alerté l’ambassade. Tate dirige également la «Hustler’s Academy» où 127 000 hommes, pour la plupart, lui paient 39 £ par mois pour des conseils pour devenir riche et faire face à la vie. L’influenceur misogyne des médias sociaux avait précédemment déclaré que lui et son frère avaient déménagé en Roumanie pour être moins surveillés par la police. L’avocat représentant les frères Tate, Eugen Vidineac, n’a pas été en mesure de répondre à la demande de commentaires du Mail. Son nom a récemment été mis à l’honneur lorsqu’il s’est impliqué dans une prise de bec sur Twitter avec l’éminente militante écologiste Greta Thunberg. Suite: Des nouvelles

Il a été arrêté 24 heures après avoir publié une vidéo de lui-même en train de manger de la pizza et de traîner Miss Thunberg. Dans un clip posté mercredi soir, l’ex-kickboxeur fulminait contre l’adolescent militant pour le climat en fumant un cigare. Au cours de la vidéo, on voit Tate recevoir deux boîtes de la chaîne de restaurants Jerry’s Pizza avec une écriture roumaine clairement identifiable dessus. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles la police pourrait avoir utilisé le poste pour confirmer son emplacement avant son arrestation. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

