Andrew Tate “a dit à son ex qu’il débattait de l’opportunité de la violer”, affirme l’intervieweur qui a été “frappé au visage” par un ex-kickboxeur

UN JOURNALISTE qui a interviewé Andrew Tate a affirmé que la star avait dit à un ex qu’il “débattait” de la violer, avant de le faire.

Matt Shea, qui a interviewé Tate dans son enceinte en Roumanie, a également allégué que l’influenceur des médias sociaux l’avait frappé au visage lors d’un “entraînement de combat” à la suite d’une interview dont l’ancien kickboxeur n’était pas satisfait.

5 Andrew Tate aurait violé deux femmes par un journaliste qui l’a interviewé Crédit : Instagram/@cobratate

5 Matt Shea a écrit que l’influenceur avait envoyé à l’une des femmes un texto disant “J’adore te violer” Crédit : Instagram

5 Tate (au centre) et son frère Tristan (à droite) sont en prison en Roumanie dans le cadre d’une enquête sur le trafic sexuel, le viol et le crime organisé Crédit : EPA

Écrire dans Les tempsShea, qui a travaillé sur le documentaire de Vice TV The Dangerous Rise of Andrew Tate, a déclaré qu’une femme qui travaillait pour l’entreprise de webcams de Tate au Royaume-Uni en 2014 avait déclaré à son équipe qu’elle avait été violée par le misogyne autoproclamé.

Une autre femme, identifiée uniquement comme “Amelia”, aurait approché Shea et lui aurait dit qu’elle avait également été violée par Tate en 2013 quelques semaines après que le couple ait commencé à sortir ensemble.

L’intervieweur a écrit: “Elle a dit que Tate l’avait violée en novembre 2013, après qu’ils se soient fréquentés pendant quelques semaines. À ce stade, ils n’avaient pas eu de relations sexuelles.

“Ils s’embrassaient sur le lit de Tate quand tout à coup, dit-elle, Tate s’est allongée sur le lit.

“‘Qu’est-ce qui ne va pas?’ dit Amélie. Tate, a-t-elle dit, a alors répondu: “Je me demande juste si je devrais te violer ou non.”

“Elle a poursuivi en décrivant comment il l’avait étranglée et violée.”

Shea a également affirmé qu’Amelia avait partagé des textes et des notes vocales dans lesquels la star des médias sociaux semblait admettre le viol.

Dans l’un d’eux, Tate aurait envoyé un texto : “Suis-je une mauvaise personne ? Parce que plus ça ne te plaisait pas, plus ça me plaisait. J’ai f ****** adoré à quel point tu détestais ça.

Un autre texte qu’il a apparemment envoyé disait: “J’adore te violer.”

Après avoir cessé de le voir, elle a allégué qu’il lui avait envoyé une vidéo de lui cassant une batte de baseball sur son tibia, tout en disant : « Je suis l’un des hommes les plus dangereux de cette planète.

“Parfois, tu oublies exactement à quel point tu as eu de la chance de me faire baiser par moi.”

Les deux femmes, ainsi qu’une troisième qui accusaient Tate de l’avoir étranglée, avaient fait partie d’une enquête policière et avaient affirmé que le Crown Prosecution Service (CPS) avait mal géré leur affaire.

La police aurait mis quatre ans pour transmettre son enquête, y compris les textes, au CPS, qui a refusé de poursuivre.

Pendant ce temps, Shea a également déclaré que Tate l’avait frappé à propos de certaines questions posées lors de leur entretien précédent.

Il a affirmé que Tate s’était mis en colère lorsqu’il avait été pressé de son implication dans l’industrie de la webcam et s’il considérait sa méthode de recrutement des femmes comme du « toilettage ».

Il a écrit : « Plus tard, il a demandé si nous voulions le filmer dans un boxe Gym. Quand je suis arrivé, il a dit : « Mets des gants. Je n’ai pas aimé vos questions.

“C’est comme ça que j’ai fini par être frappé au visage par Tate.”

Tate et son frère Tristan sont actuellement derrière les barreaux dans leur pays d’origine Roumanie dans le cadre d’une enquête sur la traite des êtres humains, le viol et le crime organisé.

Une décision quant à savoir si les frères et deux complices présumés seront libérés devrait être prise le 1er février.

Concernant le traitement des allégations de viol, un porte-parole de Hertfordshire La police a déclaré: «Nous reconnaissons qu’il y a eu des retards dans l’enquête. Cela a été abordé à l’époque et des excuses ont été présentées.

Un porte-parole du CPS a déclaré: “Nous avons soigneusement examiné toutes les preuves fournies par la police concernant chaque plaignant et avons conclu qu’elles ne répondaient pas à notre test juridique et qu’il n’y avait aucune perspective réaliste de condamnation.”

Tate a précédemment nié les allégations faites par les travailleurs de la webcam dans une déclaration via son avocat, disant : « Ils voulaient de l’argent parce que je les ai virés.

“La police a compris après l’enquête que j’étais innocente et la police a trouvé des messages des téléphones des filles où elles parlaient entre elles et prévoyaient de mentir à mon sujet.”

Un porte-parole d’Andrew Tate a déclaré à The Sun Online: “Matt Shea était dans un match d’entraînement avec Andrew Tate de son plein gré dans le gymnase où d’autres ont également été” frappés au visage “par Andrew Tate.

«Il tournait un documentaire et a accepté de faire partie d’un match en cage, les jours suivants, il était au gymnase avec de nombreux autres participants pour s’entraîner.

“Matt n’a pas été distingué, il n’était pas le seul à combattre Tate ce jour-là, Tate a également combattu Luke Barnett, champion du monde de MMA, exactement dans le même cas.

“Matt Shea a participé volontairement et a voulu prendre part à l’événement.”

Ils ont ajouté que Tate “nie avec véhémence” toutes les accusations de viol et d’agression sexuelle.

5 Le couple a été arrêté avec deux complices présumés Crédit : EPA