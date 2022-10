Andrew surprend Huntley lors du premier tour de la classe 8A – Shaw Local

HUNTLEY – Connor Ardell de Huntley a pris le coup d’envoi de l’intérieur de la ligne des 10 mètres de son équipe, a fait rater quelques défenseurs et a manqué d’essence au 6 d’Andrew.

Après que les Red Raiders venaient de céder la tête aux Thunderbolts, Huntley se sentait à nouveau bien.

Deux jeux plus tard, l’arrière Haiden Janke a grondé dans la zone des buts à 3 mètres et les Raiders ont converti une passe de deux points de Sam Deligio à Jaden Laramie, réduisant l’avance d’Andrew à trois points.

“Les gars n’abandonnent jamais”, a déclaré l’entraîneur de Huntley, Mike Naymola. “Même sur la touche, ils étaient positifs et s’encourageaient quand nous avons perdu la tête. Et c’est exactement le genre d’équipe qu’ils ont été cette année. Ils se tournent le dos. Ils jouent l’un pour l’autre. »

C’est Andrew, cependant, qui a réalisé le plus gros drive du match, bouclant un drive de 14 jeux et 70 verges avec un score de 2 verges de Mike Barberi après le score de Janke.

Le dernier entraînement des Raiders s’est terminé par une interception, et Andrew, tête de série n ° 24, a battu le n ° 9 Huntley 28-18 lors de leur match de premier tour de classe 8A.

Patrick Kunzer pour Haiden Janke de Shaw Local Huntley, à gauche, célèbre après avoir marqué un touché avec Zach Rios, au centre, lors des éliminatoires du premier tour de football de classe 8A contre Andrew à Huntley vendredi.

Les Thunderbolts (7-3) affronteront ensuite le n ° 8 Gurnee Warren (9-1), qui a battu le n ° 25 Stevenson 26-14 lors de leur match de premier tour, lors d’un match de deuxième tour.

“C’est un programme exceptionnel qui a beaucoup de cœur”, a déclaré l’entraîneur d’Andrew Adam Lewandowski à propos de Huntley. « C’est vraiment un gros problème pour nous parce que nous passons enfin à l’étape suivante. Nous aimons beaucoup la résilience de cette équipe. Nous nous sommes tenus au plan de match, et nous ne sommes pas montés trop haut ou trop bas. Nous venons d’exécuter.

Les Thunderbolts ont travaillé presque exclusivement au sol vendredi soir, terminant avec 290 verges en 53 tentatives. Barberi a ouvert la voie avec 146 verges et deux touchés, dont le score de 2 verges avec 2:53 à jouer au quatrième pour le score final de 28-18.

« L’attaque n’a pas pu empêcher notre défensive d’entrer sur le terrain et la défensive était fatiguée », a déclaré Janke, qui a amassé 109 verges et deux touchés en 27 courses. « L’attaque aurait dû faire un meilleur travail pour notre défense. Ma ligne O était parfaite, mais nous devions passer au deuxième niveau et empêcher leurs secondeurs de passer.

« La vitesse de [Andrew’s defensive ends] et les virages et les sécurités étaient fous. Je ne pouvais tout simplement pas accéder à l’extérieur. Je n’ai pas pu le toucher.

Huntley a pris une avance de 10-0 avec 7:39 à faire au deuxième quart, marquant sur un touché de 3 verges par Janke et un placement de 22 verges par Mason Wojtas.

Andrew a ensuite répondu avec l’un des plus gros jeux du match, une passe de 44 verges du quart-arrière Andrew Skarzynski (passage de 3 sur 4 pour 76 verges) à Ryan Bressanelli, qui a attrapé le ballon par-dessus son épaule sur la ligne de touche droite pour couper l’avance. à 10-7 dans les derniers instants du deuxième quart-temps.

Patrick Kunzer pour Shaw Local Andrew Mike Barberi marque un touché tard dans les éliminatoires du premier tour de football de classe 8A à Huntley vendredi.

Dans le troisième, Barberi s’est libéré pour un touché de 52 verges avec 8:32 à faire, donnant aux Thunderbolts leur première avance à 14-10. Skarzynski a ajouté une course de touché de 28 verges avec 38 secondes à faire au troisième quart pour remonter 21-10.

«Honnêtement, nous sommes sortis forts. Je pense qu’Andrew est une excellente équipe », a déclaré le joueur de ligne senior Luke Griskey. «Ils ont joué de leur énergie. De toute évidence, ils ont pris cet élan en seconde période. Je pense que tout le monde a joué de tout son cœur ce soir, et c’est tout ce que vous pouvez demander.

«L’année prochaine, ces gars sont capables de grandes choses. Nous graduons beaucoup d’enfants, mais je pense que nos juniors vont s’intensifier et ils vont juste rouler. Je crois en chacun d’eux.

Sam Deligio a réussi 4 passes sur 12 pour 46 verges et deux interceptions. Ardell a ajouté 29 verges au sol et Jake Zastrow a réussi une passe de 29 verges.

Pour Andrew, Skarzynski avait 94 verges au sol. Ryan Boling avait 36 ​​verges au sol et Nick Smith a ajouté 22 verges.

Huntley a terminé 3-6 l’automne dernier. Cette année, c’était l’une des trois équipes de la Fox Valley Conference à remporter le titre de la conférence, avec Jacobs et Prairie Ridge.

“J’ai été incroyablement chanceux d’avoir un excellent groupe de gars”, a déclaré Naymola. “Ils sont extrêmement coachables et ils voulaient vraiment être à nouveau pertinents dans le monde du football à cause de ce qui s’est passé l’année dernière. Ils ont fait tout ce que nous leur avons demandé de faire. Ils se sont réengagés et ils ont adhéré.

Andrew 28 ans, Huntley 18 ans

Huntly 7 3 8 0 – 18

André 0 7 14 7 – 28

Premier quart

H–Janke 3 run (coup de pied de Wojtas), 3:40

Deuxième quartier

H–Wojtas 22 but sur le terrain, 7:39

A–Bressanelli 44 passe de Skarzynski (51 coup de pied), 0:30

Troisième quart

A – Barberi 52 run (coup de pied de Scislowicz), 8:32

A – Skarzynski 28 run (coup de pied de Scislowicz), 0:38

Course H–Janke 3 (passe Laramie de Deligio), 0:07

Quatrième trimestre

A – Barberi 2 run (coup de pied de Scislowicz), 2:58

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Andrew : Barberi 22-146, Skarzynski 19-94, Boeing 6-36, Smith 5-22, Ryan 1-moins 5, Équipe 1-moins 3. Totaux : 54-290. Huntley : Janke 27-109, Ardell 6-29, Deligio 4-8, Rios 1-2. Totaux : 38-148.

QUI PASSE-Andrew : Skarzynski 3-4-1-79, Huntley : Deligio 4-12-2-46.

RÉCEPTION–Andrew : Bressanelli 1-44, Burke 1-18, Smith 1-17. Huntley : Zastrow 1-29, Ja. Esprit 1-10, Jo. Witt 1-5, Laramie 1-2.

VERGES TOTAL : Andrew 369, Huntley 194.