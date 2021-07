Andrew Spencer, le favori de la bachelorette Katie Thurston, a critiqué les tweets misogynes où il a qualifié les femmes de « grosses putes »

Le favori des fans de BACHELORETTE, Andrew Spencer, est critiqué pour les tweets misogynes de son passé – dont un qui a qualifié les femmes de « grosses putes ».

Juste un jour après Katie Thurstonle concurrent de , Justin Glaze, a été critiqué pour vieux messages problématiques, les messages controversés passés d’Andrew ont également été exposés.

abc

Andrew Spencer a été critiqué pour des tweets misogynes où il a qualifié les femmes de « grosses putes »[/caption]

Getty Images – Getty

Le favori des fans de Katie Thurston a également affirmé qu’il voulait être le prochain célibataire[/caption]

Les publications sur les réseaux sociaux au cours des dernières années ont refait surface qui montrent André, 26 ans, qualifiant les femmes de « grosses putes » ainsi que d’autres commentaires inquiétants.

Dans un tweet à son ami de 2013, il a déclaré: « Et Direll, arrête de parler aux grosses putes. »

De retour en 2016, le favori des fans a dit : « Toutes les blondes ont de petites lèvres.

Dans un tweet écrit à Kendall Jenner en 2014, le footballeur a fait référence à l’ex star de la NFL de Kim Kardashian, Reggie Bush.

« Vous êtes juste jaloux que je sois le prochain Reggie Bush dans cette famille », a déclaré l’athlète.

Il a également fait une série de tweets controversés sur les «femmes noires» en particulier, notamment en se moquant de quelqu’un pour «avoir épousé une fille noire».

Twitter

Dans un vieux tweet problématique, Andrew a qualifié les femmes de « grosses putes »[/caption]

Le finaliste a même avoué son rêve de devenir le prochain Bachelor.

« Laissez-moi être le prochain célibataire », a-t-il écrit avec un sourire narquois en mars 2014.

Andrew n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Les fans ont été indignés par les messages insensibles, l’un d’eux le claquant : « Noooooon ! J’ai juste dit qu’il était mon gars préféré des dernières saisons. C’est pour cela que j’ai des problèmes de confiance. »

Un autre a dit : « Euh. C’est vraiment décevant. Vraiment comme lui dans l’émission. Je ne comprends pas pourquoi ces gens ne nettoient pas leurs réseaux sociaux avant de participer à ces émissions.

«Je peux peut-être oublier quelqu’un qui était jeune, stupide et ignorant dans le passé. Mais vous avez grandi et avez regardé ces choses à la lumière du jour maintenant et n’avez pas vu de problème ? »

« Merde André !!! C’est tellement décevant. Je ne l’aurais jamais épinglé pour avoir un état d’esprit aussi misogyne et inapproprié », a déclaré un troisième.

« CONCURRENTIELS DE DÉCHETS ! »

Un fan préoccupé par la saison prochaine a écrit: « Les producteurs DOIVENT absolument rechercher ces ordures à 100 000 % et je suis tellement inquiet pour la saison de Michelle. »

« Je suis d’accord avec ces tweets SUCK. On dirait qu’Andrew S était un jeune de 20 ans problématique (en 2014), et Katie devrait absolument être à l’affût des comportements problématiques lorsqu’elle décide si elle veut être avec lui », a exhorté un téléspectateur.

Auparavant, The Sun avait également révélé en exclusivité que le natif du Minnesota a été arrêté pour CFA en 2018.

Andrew est le deuxième concurrent cette semaine qui contrecoup reçu pour les tweets refaits surface, comme un autre Katie prétendant, Justin, a été forcé de s’excuser pour son vieux messages « homophobes » sur les réseaux sociaux.

Dans un tweet de 2009, le finaliste a déclaré : « À qui la faute ? Le pauvre f ** ne peut pas manipuler un petit couteau de cuisine au travail.

« Aucun type de coordination du tout… comme c’est triste. »

Pendant le Happy Hour Bachelor podcast, Becca Kufrin et co-animatrice invitée Tayshia Adams demandé Justin, 29 ans, à propos des articles controversés.

Justin a déclaré: « Alors que je réfléchis à tout ce que je viens de traverser avec tout ce voyage, souvent les gens me demandent ce que j’en ai retenu.

«Et l’un des plus grands points à retenir pour moi était juste ma croissance personnelle, et l’une de ces choses est de pouvoir me tenir responsable, ce que je n’étais pas capable de faire historiquement.





« Donc, je n’ai aucun problème à reconnaître et à m’excuser du fond du cœur pour les mots vraiment blessants que j’ai utilisés. »

« La dernière chose que je veux faire, c’est m’enfuir. Ce n’est pas qui je suis. Je veux juste parler du fond du cœur, et j’espère que les gens comprendront où j’étais alors par rapport à où je suis maintenant.

Bien que des décennies se soient écoulées, Justin a ajouté: « Ce que j’ai dit était ignorant et blessant alors [and ] c’est ignorant et blessant maintenant.

Tribunal du comté de Winona

Le candidat à la Bachelorette Andrew Spencer a été arrêté en 2018 pour un CFA[/caption]

abc

Andrew et Katie ont développé une forte connexion au fur et à mesure que la saison se poursuit[/caption]

Le podcast Happy Hour Bachelor

Justin Glaze s’est excusé pour les tweets problématiques passés sur un podcast Bachelor[/caption]