Andrew Shue supprime Amy Robach d’Instagram au milieu des rumeurs de TJ Holmes Mopays.com

Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Gommage des réseaux sociaux. Andrew Shue55 ans, semblait envoyer un signal fort sur sa relation avec sa femme Amy Robach49 ans, après avoir supprimé toutes ses photos de sa page Instagram le 30 novembre 2022. Le même jour, des photos de la présentatrice de nouvelles lui tenant la main Bonjour Amérique co-hôte T. J. Holmes45, ont été publiés par le Courrier quotidien.

À la publication des photos, Amy et TJ ont fermé leurs comptes Instagram. La purge des photos d’Andrew est survenue après que Amy et TJ n’aient pas commencé à se voir tant qu’ils n’étaient pas séparés de leurs conjoints respectifs. TJ a été marié à Marilee Fiebig depuis 2010. Aucun des deux couples n’a officiellement demandé le divorce.

“Il s’agissait de deux adultes consentants qui étaient séparés”, a déclaré un initié Personnes. “Ils ont tous les deux rompu avec leurs épouses en août, à quelques semaines d’intervalle. La relation n’a commencé qu’après cela.

L’initié a souligné qu’il n’y avait pas d’affaires amusantes en cours, en disant: «[Amy’s] n’a rien à cacher. Ils étaient tous les deux séparés, ils se sentaient donc à l’aise de sortir ensemble après cela. Leurs conjoints avaient même déménagé, donc ils ne cachaient rien.

La chimie d’Amy et TJ a été claire au fil des ans. Ils ont commencé à travailler ensemble en tant que co-présentateurs de GMA en 2014. Amy a commencé à co-animer le spin-off de jour de l’émission, GMA3: What You Need To Know, en mars 2020 avec Jennifer Ashton. TJ les a rejoints en tant que troisième co-animateur en septembre.

Amy Event a admis avoir profité de doubles rendez-vous avec TJ et sa femme. Parlant de leur connexion co-hôte, elle a dit Personnes, “Au moment où il a commencé à ABC, je pense que nous avons juste cliqué. Nous avons eu des tonnes de rendez-vous doubles avec nos conjoints et mes filles gardent ses filles.

Le mari d'Amy Robach : tout ce qu'il faut savoir sur son épouse star de "Melrose Place" et sur leur mariage

Comme TJ et Marilee, Andrew et Amy se sont mariés en 2010. Le présentateur partage deux filles, Ava et Analise, avec premier mari Tim Mc Intoshavec qui elle était mariée de 1996 à 2008. Andrew partage ses fils Nate, Aidan et Wyatt avec son ex-femme Jennifer Hageney.