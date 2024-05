Andrew Scott rejoint le casting de « Knives Out 3 »

Andrew Scott a rejoint le casting tentaculaire de « Knives Out 3 ».

L’acteur de « Ripley » et « Fleabag » jouera dans le polar – intitulé « Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery » – aux côtés des ajouts précédemment annoncés de « Challengers » Josh O’Connor et Cailee Spaeny de la renommée « Priscilla ». . Et bien sûr, Daniel Craig reprendra son rôle de détective excentrique au centre de tout cela, Benoit Blanc.

Rian Johnson écrit et réalise le troisième opus de « Knives Out ». Il produit également avec son partenaire de T-Street, Ram Bergman, qui a travaillé sur les deux premiers films. « Wake Up Dead Man » devrait bientôt entrer en production et devrait sortir en 2025. Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés, mais Johnson et Craig avoir taquiné qu’il s’agit du « cas le plus dangereux à ce jour » pour Blanc.

« J’aime tout dans les polars, mais l’une des choses que j’aime le plus est la malléabilité du genre », a déclaré Johnson. a écrit sur les réseaux sociaux avant d’annoncer le titre du trio. « Il existe tout un spectre tonal, de Carr à Christie, et explorer cette gamme est l’une des choses les plus excitantes dans la réalisation de films de Benoit Blanc. »

Lionsgate a sorti le film original de 2019, qui a rapporté un chiffre impressionnant de 312 millions de dollars contre un budget de 40 millions de dollars. Netflix a ensuite acheté les droits de la série policière policière pour plus de 450 millions de dollars et a lancé la suite, « Glass Onion », en 2022. « Glass Onion » a été le premier film Netflix à être diffusé dans les trois plus grandes chaînes du pays – AMC Theatres, Regal. Cinémas et Cinemark – et a généré environ 15 millions de dollars au cours de sa semaine de diffusion. Le jury ne sait toujours pas sur les plans de sortie du troisième opus.

« Knives Out » est connu pour avoir choisi un ensemble de suspects, seul Craig revenant pour chaque nouvel épisode. Le premier « Knives Out » mettait en vedette Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Ana de Armas, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette ; tandis que la suite « Glass Onion » comprenait Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Kate Hudson et Dave Bautista.

« Wake Up Dead Man » réunit Scott et Craig, qui ont partagé des scènes dans la suite de James Bond « Spectre » en 2015. Après s’être fait connaître auprès d’un public plus large sous le nom de Hot Priest dans la série « Fleabag » de Phoebe Waller-Bridge, la star de Scott est en plein essor, avec de récentes performances animées dans « All of Us Strangers » et l’adaptation de Netflix de « Ripley ». L’acteur irlandais est remplacé par CAA, United Agents, Johnson Shapiro Slewett & Kole et Relevant.