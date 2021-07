Andrew Saul, commissaire SSA nommé par Trump, limogé par Biden

Biden a limogé le commissaire de l’ASS, Andrew Saul, après avoir refusé de démissionner, a annoncé la Maison Blanche.

WASHINGTON – Le président Joe Biden a limogé vendredi le commissaire à la sécurité sociale Andrew Saul, un vestige du président Donald Trump qui attirait régulièrement les critiques des démocrates.

La Maison Blanche a confirmé le licenciement, affirmant que Saul avait été informé de la décision après avoir refusé de démissionner à la demande du président.

Un responsable de la Maison Blanche a accusé Saul d’avoir pris des mesures pendant son mandat qui « ont sapé et politisé les prestations d’invalidité de la sécurité sociale », ont nui aux relations avec les syndicats d’employés fédéraux et ont été « contraires à la mission de l’agence et au programme politique du président ».

Le mandat de six ans de Saul à la tête de l’Administration de la sécurité sociale aurait pris fin en janvier 2025, mais la Maison Blanche a cité des décisions récentes de la Cour suprême pour affirmer que le président a le pouvoir de le remplacer.

Le Washington Post, qui a d’abord rapporté le limogeage de Saul, a cité l’ancien commissaire de l’ASS comme étant « très bouleversé » par son licenciement brutal. Saul a déclaré qu’il avait l’intention de travailler à distance depuis son domicile de New York lundi.

« Je me considère comme le commissaire de la sécurité sociale à terme protégé », a-t-il déclaré. « C’était la première fois que moi ou mon adjoint savions que cela allait arriver », a ajouté Saul, décrivant son licenciement comme un « massacre du vendredi soir » qui a laissé l’ASS dans la tourmente.

Le sous-commissaire de l’ASS, David Black, a accepté de démissionner vendredi. Biden a nommé Kilolo Kijakazi, commissaire adjoint à la politique de la retraite et du handicap à l’ASS, en tant que commissaire par intérim jusqu’à ce que la recherche d’un commissaire permanent et d’un commissaire adjoint soit terminée.

Saul, un riche homme d’affaires new-yorkais, propriétaire d’une entreprise de vêtements pour femmes et éminent collecteur de fonds républicain, a été nommé par Trump en 2018. Il a été confirmé par le Sénat en 2019 par 77 voix contre 16 pour un mandat de six ans.

La Social Security Administration, qui fonctionne de manière indépendante depuis 1994, verse plus de 1 000 milliards de dollars à 65 millions de bénéficiaires chaque année. Les progressistes ont critiqué Saul à plusieurs reprises sous sa direction, dénonçant son manque d’expérience préalable en ASS, des propositions pour limiter les avantages et des affrontements réguliers avec les syndicats.

« Malheureusement, depuis la confirmation, M. Saul et M. Black ont ​​pris l’habitude de saper notre système de sécurité sociale et les effectifs fédéraux de l’ASS », a écrit Alex Lawson, directeur exécutif de Social Security Works, dans une lettre à Biden en mars appelant à leur suppression.

Les républicains du Congrès ont rapidement fustigé le licenciement de Saul.

« Cette suppression serait une politisation sans précédent et dangereuse de l’Administration de la sécurité sociale », a tweeté le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell.

Le représentant Kevin Brady, R-Texas, le membre le plus haut placé du comité des voies et moyens de la Chambre des États-Unis, a déclaré que « les bénéficiaires de la sécurité sociale ont le plus à perdre de la décision partisane du président Biden » dans une déclaration conjointe avec le sénateur Mike Crapo, R-Idaho , membre éminent de la commission des finances du Sénat américain.

«Il est décevant que l’administration injecte de la politique dans l’agence, étant donné que le commissaire Saul a été confirmé avec l’approbation bipartite, a travaillé en étroite collaboration avec les deux parties au Congrès et a fourni des prestations et des services en douceur lors du plus grand défi de gestion jamais rencontré par l’agence. «