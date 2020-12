Boris Johnson a scellé sa place dans l’histoire britannique en tant que Premier ministre « météorologue ».

Les historiens ont tendance à séparer les premiers ministres qui font le climat politique – c’est-à-dire qui changent tout le zeitgeist de leur époque – des autres-rans qui se contentent de souscrire à la vision établie à l’époque.

Mais en faisant le Brexit comme promis, et à des conditions aussi favorables pour le Royaume-Uni, Boris sera vu par l’histoire dans l’ancien groupe, beaucoup plus illustre.

Il n’y a rien d’ignoble à être un premier ministre également dirigé. Beaucoup ont réalisé des choses utiles à leur époque. Harold Wilson a fondé l’Open University. Gordon Brown a protégé le secteur financier de l’effondrement pendant la crise. David Cameron a remporté les référendums sur la représentation écossaise et proportionnelle et a institué le mariage homosexuel.

Mais quand il s’agit d’être considéré comme une grosse bête dans un siècle, la plupart ne parviendront pas à faire le saut d’un personnage politique contemporain important à un personnage historique.

En sortant la Grande-Bretagne de l’UE et en nous plaçant sur une trajectoire différente, indépendante et souveraine pour la première fois en 47 ans, Boris a fait ce saut, quel que soit le résultat de son mandat. (Et, surtout, échapper à l’UE facilitera beaucoup la tâche du reste de son poste de Premier ministre.)

Les Premiers ministres créateurs de pluie depuis 1945 incluent des géants tels que Clement Attlee, qui a massivement accru le rôle de l’État dans la vie des gens, et Margaret Thatcher, qui l’a également considérablement réduit.

Edward Heath nous a emmenés en Europe et était donc un premier ministre du temps, malgré toutes les catastrophes tragiques associées à presque tout le reste de son poste de Premier ministre, de la semaine de trois jours à la grève des mineurs de 1972, et des troubles de l’Ulster au prix et contrôles des revenus.

En remportant trois victoires électorales consécutives et en combattant la guerre en Irak, Tony Blair a également été, je crois, un météorologue, aussi controversé que certaines de ses réalisations puissent paraître historiquement. Boris les rejoint avec une réalisation étonnante que presque tout le monde dans l’establishment a qualifiée d’impossible. Pendant des années, les Brexiteers ont été ridiculisés et vilipendés pour avoir insisté sur le fait que Bruxelles donnerait à la Grande-Bretagne un accord de libre-échange pour la simple raison que l’UE gagnait beaucoup plus d’argent grâce à son commerce avec la Grande-Bretagne que la Grande-Bretagne ne gagnait à l’envers.

Pourtant, en seulement neuf mois de négociations (manifestement acharnées) – alors que les accords commerciaux prennent généralement des années à négocier – le gouvernement Johnson a mené à bien celui-ci.

À 668 milliards de livres, c’est le plus important de l’histoire de l’UE, et tout cela a été fait au milieu de la pire crise sanitaire depuis un siècle.

La mesure dans laquelle l’ensemble de l’establishment britannique était certain que Boris échouerait est évidente d’après ce que chaque ancien Premier ministre en vie a dit ces dernières années.

Par exemple, Blair et John Major ont affirmé en septembre que les négociations sur le Brexit étaient «en plein désarroi» et que «la promesse d’un accord commercial global avec l’UE» était «révolue depuis longtemps».

En 2014, Major avait déclaré: «La libre circulation des personnes est un principe fondamental de l’Union et il doit en être ainsi. Si nous convenons de la libre circulation des capitaux et d’un marché libre, nous ne pouvons pas nier la libre circulation ».

Lui et Blair avaient également fait valoir que quitter l’UE déstabiliserait le processus de paix en Irlande du Nord. Jusqu’ici au moins, cela s’est avéré être complètement faux.

Gordon Brown et Theresa May ont fait des avertissements similaires. David Cameron a déclaré que l’une de ses plus grandes erreurs était de « laisser les attentes sur ce qui pourrait être réalisé devenir beaucoup trop élevée ». Pourtant, l’accord de Boris montre que tous nos anciens dirigeants ont fait baisser les attentes de ce que la Grande-Bretagne pourrait réaliser beaucoup trop bas. Ce n’était pas seulement l’establishment politique.

Le ministère des Affaires étrangères, la BBC, le Financial Times, le magazine Economist, la Chambre des Lords, les vice-chanceliers d’université, les principaux syndicalistes, l’Église d’Angleterre et The Guardian ont tous bousculé les chances de la Grande-Bretagne d’un accord de libre-échange global. La plupart pensaient que c’était impossible sans compromettre notre souveraineté, comme le symbolise le maintien de la compétence de la Cour européenne de justice (CJE) sur la Grande-Bretagne pendant les négociations.

Mais Boris a compris quelque chose que ses prédécesseurs dans les négociations sur le Brexit – une armée de fonctionnaires et même de membres de son propre gouvernement – n’ont pas réussi à saisir.

Bien qu’il puisse être défectueux et pour certains, il puisse même être considéré comme imprudent, il savait qu’il n’y avait pas d’alternative à l’émission d’une menace totale si un accord devait être conclu qui profiterait à la Grande-Bretagne.

Peu importe ce que prétendent ses détracteurs, cet accord a prouvé que tous les opposants avaient complètement tort. C’est une triste réalité de la politique (et de la nature humaine) que les gens détestent tellement qu’on leur prouve qu’ils se trompent au point de sauter à travers un certain nombre d’obstacles intellectuels avant de l’admettre.

Pour la Grande-Bretagne, le triomphe de Boris a été la fin d’un long voyage. Il y a 32 ans, Margaret Thatcher a prononcé son célèbre discours de Bruges, avertissant la Grande-Bretagne et le monde que les dirigeants de l’UE avaient une intention fédéralisante et voulaient que le bloc devienne un seul super-État, ce qui n’était pas à l’ordre du jour lorsque la Grande-Bretagne avait rejoint le gouvernement britannique d’alors. Marché commun en 1973.

Pourtant, il est devenu de plus en plus clair pour Thatcher que le président européen Jacques Delors tenait à faire de l’UE un super-État. Cinq mois après le discours de Thatcher à Bruges – quelques mois avant qu’elle ne soit renversée par une cabale de mécontents au sein du Parti conservateur – Boris Johnson est devenu correspondant de journal à Bruxelles, poste qu’il a occupé pendant cinq ans. Il a vu par lui-même comment la bureaucratie bruxelloise s’efforçait d’attirer la Grande-Bretagne dans le vortex du mouvement vers un alignement «toujours plus étroit» des lois de l’UE. Pas seulement des lois, mais un réseau de réglementations et de restrictions de plus en plus complexe.

Et tout en supprimant les droits de veto des pays et en les remplaçant par un système de vote à la majorité qualifiée dans de plus en plus de domaines de la vie quotidienne où la Grande-Bretagne était régulièrement mise en minorité. Le moment crucial est venu avec le traité de Maastricht, lorsque 12 autres pays ont rejoint le gang de Bruxelles, jetant les bases de l’UE, qui est entré en vigueur en novembre 1993 après l’adoption du traité par le faible gouvernement europhile de John Major.

Il a été opposé par Thatcher, Johnson (qui devait retourner à Londres l’année prochaine pour devenir chroniqueur) et un petit groupe insurgé de députés conservateurs eurosceptiques que Major qualifiait en privé de « bâtards » mais qui étaient, en fait, des héros. qui a jeté les bases du Brexit. Sans cette résistance interne des conservateurs contre le traité de Maastricht, il aurait été impossible de maintenir la flamme allumée.

La même flamme, bien sûr, a finalement allumé le papier de touche de l’explosion qui a été le référendum sur le Brexit de juin 2016. Les députés du Brexiteer qui se penchent actuellement sur les petits caractères de l’accord Brexit de 1246 pages sont les architectes de cette grande révolution historique, ayant, sur les traces des autres, consacré leur carrière et leur vie à échapper aux griffes de l’UE.

À l’inverse, les opinions des restes étaient toujours prévisibles. Le moment où j’ai soupçonné pour la première fois que Boris et son médiocre négociateur senior pour le Brexit, Lord Frost, avaient fait une bonne affaire, c’était lorsque la BBC l’a reléguée au troisième article de News at Ten. Cela a été confirmé par l’accueil généralement farouche des organes d’information et des commentateurs de Remainer, qui ont tous critiqué de manière uniforme un accord qui donne à la Grande-Bretagne un accès sans tarif ni quota au marché européen mais qui nous rend simultanément. contrôle de nos frontières et de nos lois.

Quand, dans 100 ans, on demandera aux enfants de répondre à des essais d’examen sur l’histoire d’après-guerre de la Grande-Bretagne, il est peu probable que Covid-19, aussi important et tragique qu’il soit pour nous aujourd’hui, soit mis en évidence. (Si cela, ou ses variantes, continuent à tuer des millions de personnes supplémentaires, alors je me trompe peut-être, mais c’est peu probable étant donné les vaccins disponibles.)

Au lieu de cela, je suis sûr que les questions porteront sur comment et pourquoi la Grande-Bretagne a réussi à conclure un accord de la 11e heure pour se détacher de l’UE et est redevenue indépendante. L’étudiant intelligent à la recherche des meilleures notes citerait la planification du gouvernement pour un Brexit sans accord, qui a largement contribué à convaincre la présidente de la CE, Ursula von der Leyen, que Johnson ne bluffait pas. Ils mentionneraient également le travail inestimable effectué par Michael Gove au Cabinet Office, jouant le «flic dur» au «bon flic» de Lord Frost. Grâce à cette combinaison, en ce qui concerne les perturbations incontestables d’un Brexit No Deal, le négociateur de l’UE, Michel Barnier, a cligné des yeux le premier.

La Grande-Bretagne a bien sûr signé des traités commerciaux importants auparavant. Par exemple, les traités de commerce anglo-français de 1786 et 1860. Mais dans le cadre de l’histoire, celui-ci sera perçu comme différent en raison de ses profondes implications constitutionnelles. Cela seul met Boris Johnson sur un pied d’égalité avec les grandes figures du passé. Le temps qu’il a passé à Bruxelles, lorsqu’il a vu de près comment l’UE négocie jusqu’à la dernière minute et au-delà, et comment elle ne respecte vraiment que le langage de la menace et de la maîtrise de la corde, était également inestimable. Il a fallu la théâtralité et la volonté de prendre le risque d’un Benjamin Disraeli ou d’un David Lloyd George pour réussir cet exploit; autre chose qui le place dans le panthéon des grands premiers ministres.

Une autre question d’examen de l’année 2120 pourrait être: « Qu’a fait l’administration Johnson des nouvelles libertés que le Brexit a accordées à la Grande-Bretagne? » Pour sa part, Sir Keir Starmer a déclaré que «les conséquences de l’accord sont uniquement du ressort du gouvernement» pourraient bien revenir hanter les travaillistes lors des prochaines élections. Mais ces «conséquences» pourraient être une Grande-Bretagne renaissante dépourvue des autorités réglementaires de l’UE, de sa politique agricole commune, de sa politique commune de la pêche, etc. D’ici la prochaine élection, nous aurions peut-être déjà commencé à voir de nombreuses grandes avancées britanniques – telles que les développements dans les sciences de la vie, l’intelligence artificielle et l’énergie verte – qui émergeront dans un cadre réglementaire britannique plutôt que européen.

Nous aurons des ports libres, des investissements économiques dans les circonscriptions du nord du soi-disant «mur rouge», une meilleure protection de l’environnement et un système d’immigration basé sur des points de style australien. Dans l’ensemble, le type d’intervention gouvernementale qui favorise la croissance dans des secteurs clés – plutôt que la version des années 1970 qui a soutenu les déficitaires tels que British Leyland – aura commencé à porter ses fruits. Les électeurs se rendront compte que ces conséquences positives et visionnaires de l’accord sur le Brexit seront les réalisations du gouvernement, et les seules.

De manière significative, nous venons d’apprendre que la Grande-Bretagne, bien qu’elle ait été déchirée par Covid, a dépassé l’Inde pour redevenir la cinquième économie mondiale, selon le Center for Economic and Business Research. Et, bien sûr, nous avons été le premier pays au monde à déployer un vaccin Covid qui fonctionne.

Si le reste de l’establishment pouvait seulement apprendre à croire en la Grande-Bretagne comme le font Boris et son gouvernement, tout est possible maintenant que nous avons réglé nos relations commerciales avec notre plus grand marché d’exportation. Pendant ce temps, la place de Boris Johnson dans l’histoire est déjà assurée, ce qui est une réalisation extraordinaire seulement 17 mois après être devenu Premier ministre.