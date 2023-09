Andrew Ng : Comment être un innovateur

Cet essai fait partie du package 2023 Innovators Under 35 du MIT Technology Review. Rencontrez les lauréats de cette année.

L’innovation est un moteur puissant pour améliorer la société et alimenter la croissance économique. Antibiotiques, lampes électriques, réfrigérateurs, avions, smartphones : nous avons tout cela parce que les innovateurs ont créé quelque chose qui n’existait pas auparavant. La liste des innovateurs de moins de 35 ans du MIT Technology Review célèbre les personnes qui ont accompli beaucoup de choses au début de leur carrière et qui sont susceptibles d’en accomplir bien plus encore.

Ayant passé de nombreuses années à travailler sur la recherche sur l’IA et à créer des produits d’IA, j’ai la chance d’avoir participé à quelques innovations qui ont eu un impact, comme l’utilisation de l’apprentissage par renforcement pour piloter des drones hélicoptères à Stanford, le lancement et la direction de Google Brain pour piloter des drones à grande échelle. l’apprentissage profond et la création de cours en ligne qui ont conduit à la création de Coursera. J’aimerais partager quelques réflexions sur la façon de bien le faire, d’éviter certains pièges et d’éviter de construire des choses qui entraînent de graves dommages en cours de route.

L’IA est aujourd’hui un moteur dominant de l’innovation

Comme je l’ai déjà dit, je crois que l’IA est la nouvelle électricité. L’électricité a révolutionné toutes les industries et a changé notre mode de vie, et l’IA fait de même. Elle touche tous les secteurs et toutes les disciplines et génère des avancées qui aident une multitude de personnes.

L’IA, comme l’électricité, est une technologie à usage général. De nombreuses innovations, comme les traitements médicaux, les fusées spatiales ou la conception de batteries, sont adaptées à un seul objectif. En revanche, l’IA est utile pour générer des œuvres d’art, proposer des pages Web pertinentes par rapport à une requête de recherche, optimiser les itinéraires de navigation pour économiser du carburant, aider les voitures à éviter les collisions, et bien plus encore.

Les progrès de l’IA créent des opportunités pour chacun, dans tous les domaines de l’économie, d’explorer si et comment elle s’applique à son domaine. Ainsi, l’apprentissage de l’IA crée un nombre disproportionné d’opportunités de faire quelque chose que personne d’autre n’a jamais fait auparavant.

Par exemple, chez AI Fund, un studio de capital-risque que je dirige, j’ai eu le privilège de participer à des projets qui appliquent l’IA à expédition maritime, coaching relationnel, gestion des talents, éducation, et d’autres domaines. De nombreuses technologies d’IA étant nouvelles, leur application à la plupart des domaines n’a pas encore été explorée. De cette manière, savoir tirer parti de l’IA vous offre de nombreuses opportunités de collaborer avec les autres.

Pour l’avenir, quelques développements sont particulièrement intéressants.

Invite : Alors que ChatGPT a popularisé la possibilité d’inciter un modèle d’IA à écrire, par exemple, un e-mail ou un poème, les développeurs de logiciels commencent tout juste à comprendre que l’invite leur permet de créer en quelques minutes des types d’applications d’IA puissantes qui prenaient auparavant des mois. Une vague massive d’applications d’IA sera construite de cette manière.

Invite : Alors que ChatGPT a popularisé la possibilité d'inciter un modèle d'IA à écrire, par exemple, un e-mail ou un poème, les développeurs de logiciels commencent tout juste à comprendre que l'invite leur permet de créer en quelques minutes des types d'applications d'IA puissantes qui prenaient auparavant des mois. Une vague massive d'applications d'IA sera construite de cette manière.

Les transformateurs de texte, des modèles de langage basés sur l’architecture de réseau neuronal du transformateur, inventée en 2017 par Google Brain et ses collaborateurs, ont révolutionné l’écriture. Les transformateurs de vision, qui adaptent les transformateurs aux tâches de vision par ordinateur telles que la reconnaissance d’objets dans des images, ont été introduits en 2020 et ont rapidement attiré une grande attention. Le buzz autour des transformateurs de vision dans la communauté technique aujourd’hui me rappelle le buzz autour des transformateurs de texte quelques années avant ChatGPT. Une révolution similaire est à venir dans le traitement des images. Les invites visuelles, dans lesquelles l’invite est une image plutôt qu’une chaîne de texte, feront partie de ce changement. Applications d’IA : La presse a accordé beaucoup d’attention à l’infrastructure matérielle et logicielle de l’IA ainsi qu’aux outils de développement. Mais cette infrastructure d’IA émergente ne réussira que si des entreprises d’IA encore plus rentables sont construites dessus. Ainsi, même si l’attention des médias est portée sur la couche d’infrastructure de l’IA, la croissance de la couche d’application de l’IA sera encore plus forte.

Ces domaines offrent de riches opportunités aux innovateurs. De plus, bon nombre d’entre eux sont à la portée de personnes largement expertes en technologie, et pas seulement de personnes déjà spécialisées dans l’IA. Les cours en ligne, les logiciels open source, les logiciels en tant que service et les documents de recherche en ligne donnent à chacun des outils pour apprendre et commencer à innover. Mais même si ces technologies ne sont pas encore à votre portée, de nombreuses autres voies vers l’innovation sont grandes ouvertes.

Soyez optimiste, mais osez échouer

Cela dit, beaucoup d’idées qui semblaient prometteuses au départ se révèlent ratées. Les ratés sont inévitables si vous prenez l’innovation au sérieux. Voici quelques-uns de mes projets dont vous n’avez probablement pas entendu parler, car ils étaient ratés :

J’ai passé beaucoup de temps à essayer de faire voler des avions de manière autonome en formation pour économiser du carburant (semblable aux oiseaux qui volent en formation en V). Avec le recul, j’ai mal exécuté et j’aurais dû travailler avec des avions beaucoup plus gros.

J’ai essayé d’obtenir un bras robotique pour décharger des lave-vaisselle contenant des plats de toutes formes et tailles. Avec le recul, j’étais beaucoup trop tôt. Les algorithmes d’apprentissage profond pour la perception et le contrôle n’étaient pas assez performants à l’époque.

Il y a environ 15 ans, je pensais que l’apprentissage non supervisé (c’est-à-dire permettre à des modèles d’apprentissage automatique d’apprendre à partir de données non étiquetées) était une approche prometteuse. J’ai également mal choisi cette idée. Cependant, cela fonctionne enfin, à mesure que la disponibilité des données et la puissance de calcul ont augmenté.

C’était douloureux lorsque ces projets n’aboutissaient pas, mais les leçons que j’en ai tirées se sont avérées déterminantes pour d’autres projets qui ont mieux réussi. Grâce à ma tentative ratée de vol en forme de V, j’ai appris à mieux planifier les projets et à prioriser les risques. Les efforts visant à décharger les lave-vaisselle ont échoué, mais cela a conduit mon équipe à créer le système d’exploitation robot (ROS), qui est devenu un framework open source populaire désormais présent dans les robots, des voitures autonomes aux chiens mécaniques. Même si mon choix initial sur l’apprentissage non supervisé s’est avéré un mauvais choix, les mesures que nous avons prises se sont révélées essentielles au développement de l’apprentissage profond chez Google Brain.

La société s’intéresse profondément aux fruits de l’innovation. Et c’est une bonne raison d’aborder l’innovation avec optimisme.

L’innovation n’a jamais été facile. Quand vous faites quelque chose de nouveau, il y aura des sceptiques. Dans ma jeunesse, j’ai été confronté à beaucoup de scepticisme au moment de démarrer la plupart des projets qui se sont finalement révélés fructueux. Mais cela ne veut pas dire que les sceptiques ont toujours tort. J’ai également été confronté au scepticisme quant à la plupart des projets infructueux.

Au fur et à mesure que je devenais plus expérimenté, j’ai découvert que de plus en plus de gens étaient d’accord avec tout ce que je disais, et c’était encore plus inquiétant. J’ai dû rechercher activement des personnes qui me défieraient et me diraient la vérité. Heureusement, ces jours-ci, je suis entouré de gens qui me disent quand ils pensent que je fais une bêtise !

Même si le scepticisme est sain, voire nécessaire, la société s’intéresse profondément aux fruits de l’innovation. Et c’est une bonne raison d’aborder l’innovation avec optimisme. Je préfère me ranger du côté de l’optimiste qui veut tenter sa chance et pourrait échouer plutôt que du pessimiste qui doute de ce qui est possible.

Assumer la responsabilité de votre travail

Alors que nous considérons l’IA comme un moteur d’innovation précieuse dans l’ensemble de la société, la responsabilité sociale est plus importante que jamais. Les gens, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du terrain, voient un large éventail de dommages possibles que l’IA peut causer. Ceux-ci incluent à la fois des problèmes à court terme, tels que les biais et les applications nuisibles de la technologie, et des risques à long terme, tels que la concentration du pouvoir et les applications potentiellement catastrophiques. Il est important d’avoir des conversations ouvertes et intellectuellement rigoureuses à leur sujet. De cette façon, nous pouvons parvenir à un accord sur les risques réels et sur la manière de les réduire.

Au cours du dernier millénaire, des vagues successives d’innovation ont réduit la mortalité infantile, amélioré la nutrition, renforcé l’alphabétisation, relevé le niveau de vie dans le monde entier et favorisé les droits civils, notamment la protection des femmes, des minorités et d’autres groupes marginalisés. Pourtant, les innovations ont également contribué au changement climatique, stimulé l’augmentation des inégalités, polarisé la société et accru la solitude.

De toute évidence, les avantages de l’innovation s’accompagnent de risques, et nous ne les avons pas toujours gérés judicieusement. L’IA est la prochaine vague, et nous avons l’obligation de tirer les leçons du passé afin de maximiser les avantages futurs pour tous et de minimiser les dommages. Cela nécessitera un engagement de la part des individus et de la société dans son ensemble.

Au niveau social, les gouvernements s’efforcent de réglementer l’IA. Pour certains innovateurs, la réglementation peut apparaître comme un frein inutile au progrès. Je le vois différemment. La réglementation nous aide à éviter les erreurs et permet de nouveaux avantages à mesure que nous avançons vers un avenir incertain. Je salue la réglementation qui appelle à plus de transparence dans le fonctionnement opaque des grandes entreprises technologiques ; cela nous aidera à comprendre leur impact et à les orienter vers des avantages sociétaux plus larges. De plus, de nouvelles réglementations sont nécessaires car bon nombre de celles qui existent déjà ont été rédigées pour un monde pré-IA. Les nouvelles réglementations devraient préciser les résultats que nous souhaitons dans des domaines importants comme les soins de santé et la finance – et ceux que nous ne voulons pas.

Mais éviter les préjudices ne devrait pas être une simple priorité pour la société. Cela doit également être une priorité pour chaque innovateur. En tant que technologues, nous avons la responsabilité de comprendre les implications de nos recherches et d’innover de manière bénéfique. Traditionnellement, de nombreux technologues ont adopté l’attitude selon laquelle la forme que prend la technologie est inévitable et que nous ne pouvons rien y faire, alors autant innover librement. Mais nous savons que ce n’est pas vrai.

Éviter les préjudices ne devrait pas être seulement une priorité pour la société. Cela doit également être une priorité pour chaque innovateur.

Lorsque les innovateurs choisissent de travailler sur la confidentialité différentielle (qui permet à l’IA d’apprendre des données sans exposer d’informations d’identification personnelle), ils affirment avec force que la confidentialité est importante. Cette déclaration contribue à façonner les normes sociales adoptées par les institutions publiques et privées. À l’inverse, lorsque des innovateurs créent des protocoles cryptographiques Web3 pour blanchir de l’argent, cela crée également une déclaration puissante – à mon avis nuisible – selon laquelle les gouvernements ne devraient pas être en mesure de retracer la manière dont les fonds sont transférés et dépensés.

Si vous constatez que quelque chose de contraire à l’éthique est fait, j’espère que vous en parlerez à vos collègues et superviseurs et que vous les engagerez dans des conversations constructives. Et si l’on vous demande de travailler sur quelque chose qui, selon vous, n’aide pas l’humanité, j’espère que vous travaillerez activement pour y mettre un terme. Si vous n’y parvenez pas, envisagez de vous éloigner. Chez AI Fund, j’ai tué des projets que j’évaluais comme étant financièrement solides mais éthiquement malsains. Je vous invite à faire de même.

Maintenant, allez-y et innovez ! Si vous êtes déjà dans le jeu de l’innovation, continuez. On ne sait pas quelle grande réalisation vous réserve l’avenir. Si vos idées en sont au stade de la rêverie, partagez-les avec les autres et obtenez de l’aide pour les transformer en quelque chose de pratique et de réussi. Commencez à exécuter et trouvez des moyens d’utiliser le pouvoir de l’innovation pour de bon.

Andrew Ng est un innovateur mondial renommé en matière d’IA. Il dirige AI Fund, DeepLearning.AI et Landing AI.