Andrew Nembhard, la recrue « magistrale » des Indiana Pacers, met fin à la séquence de 10 matchs à domicile des Warriors | Nouvelles de la NBA

Les Golden State Warriors ont vu leur séquence de 10 victoires consécutives à domicile annulée par Andrew Nembhard lundi soir. rebondit.

Choix de deuxième ronde au repêchage, Nembhard a réussi un trois points clé avec 4:26 à faire et un autre sauteur moins de deux minutes plus tard – un geste qui n’est pas passé inaperçu par l’entraîneur Rick Carlisle.

“Il était magistral ce soir … 31 et 13, ce sont des chiffres de loterie élevés”, a déclaré Carlisle.

Image:

Le garde des Indiana Pacers Andrew Nembhard réagit après avoir marqué un panier à trois points contre les Golden State Warriors





Peut-être encore plus impressionnant et perceptible étant donné que son équipe était privée de six joueurs en raison d’une blessure ou d’une maladie; Le meneur de jeu Tyrese Haliburton a cruellement manqué pour un deuxième match consécutif alors qu’il soignait une douleur à l’aine gauche. En son absence, Nembhard a été laissé pour ramasser les morceaux et il a assez bien fait pour semer le désarroi défensif parmi la défense des Dubs.

“Il était fou et je pense que cela commence en première mi-temps pour nous”, a déclaré Donte DiVincenzo de Golden State. “Les gardes doivent s’y mettre un peu plus.”

L’attaque des Warriors a eu très peu de réponse, avec Stephen Curry inhabituellement silencieux, enregistrant seulement 12 points sur 3 tirs sur 17 depuis le terrain et 2 sur 10 depuis la profondeur avec six passes décisives et quatre planches en 38 minutes. Pendant ce temps, c’est Klay Thompson et le partant secondaire Jordan Poole qui ont tenté, sans succès, d’orchestrer un retour.

Ce n’est pas la première fois que la recrue choque l’une des grandes stars de la NBA. Pas plus tard que la semaine dernière, à seulement son 15e match de la saison, il a lancé un trois points à la sonnerie contre les Lakers de Los Angeles, Lebron James ne pouvant que regarder impuissant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les trois battants de Nembhard ont assuré une victoire palpitante pour les Indiana Pacers contre les Los Angeles Lakers



“Peu importe ce que nous faisons, il sera difficile de protéger ces gars. Nous avons eu de la chance avec eux, ratant certains tirs qu’ils pourraient normalement faire”, a déclaré Carlisle. “Mais nos gars ont joué avec beaucoup de présence pour commencer le match. Nous avons beaucoup échangé et tout le monde était lié.”

En remportant cette dernière victoire, Indiana a non seulement brisé la séquence de victoires des Warriors, mais aussi leur propre série de trois défaites, avec seulement une deuxième victoire en six matchs.

Bien que cela puisse être prometteur pour les Pacers, l’approche incohérente des jeux de Curry et co est alarmante. L’équipe de Steve Kerr affrontera ensuite les Utah Jazz 14-12 jeudi, tandis que l’équipe de Carlisle affrontera les Timberwolves du Minnesota.