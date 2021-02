Andrew Neil a critiqué aujourd’hui les « guerriers réveillés » pour avoir tenté d’annuler sa nouvelle station GB News avant même qu’elle ne commence.

L’ancien présentateur de la BBC s’en est pris aux militants après avoir lancé une campagne de sabotage contre sa chaîne de télévision qui allait bientôt être lancée.

Les activistes de Twitter exhortent les entreprises à ne pas faire de publicité avec la nouvelle station sous le hashtag « Don’tBackGBNews », car ils craignent que la chaîne ne soit « comme l’Amérique Fox News » – une comparaison que les patrons ont rejetée.

Et ceux qui soutiennent la campagne, y compris la militante pour l’égalité Femi Oluwole, ont menacé d’annuler leurs contrats téléphoniques si des entreprises telles que EE et Vodafone paient pour des espaces publicitaires sur la chaîne.

Mais M. Neil, qui est le président de GB News, a attaqué aujourd’hui ceux qui sont derrière la campagne.

Ses commentaires interviennent alors qu’il décrivait aujourd’hui le débat sur l’actualité en Grande-Bretagne comme « de plus en plus éveillé et déconnecté de la majorité de ses habitants » dans une interview accordée au Sunday Express.

Dans un tweet, il a déclaré: « Les guerriers réveillés qui tentent de provoquer un boycott publicitaire de GB News, une chaîne qui n’a même pas commencé à diffuser, sont hilarants.

«Encore plus drôle est leur menace d’annuler les contrats de téléphonie mobile des opérateurs qui osent faire de la publicité sur GB News.

«Je veux dire, ont-ils déjà essayé d’annuler un contrat mobile?! Mais GB News sera prêt à vous aider. Nous ferons campagne pour une annulation plus facile.

La dispute a éclaté hier soir lorsque le groupe de campagne Stop Funding Hate – précédemment critiqué comme un « groupe de censure d’extrême gauche » – a exhorté les gens à rejoindre le hashtag Don’tFund GB news.

Le groupe, qui a fondé un ancien employé d’Amnesty International, a déclaré sur Twitter: « Si vous voulez aider à arrêter la télévision à la « Fox News » en Grande-Bretagne: « Tweetez votre opérateur de téléphonie mobile en utilisant le hashtag #DontFundGBNews

«Demandez-leur de ne pas faire de publicité sur GB News ou sur une chaîne de type« Fox News »et expliquez pourquoi cela vous tient à cœur.»

Les responsables de GB News ont à plusieurs reprises riposté à la comparaison de Fox News, la plupart des experts du secteur s’attendant à ce que la chaîne soit « de droite » mais que de droite.

Le hashtag était soutenu par M. Oluwole, un activiste politique et cofondateur du groupe de défense pro-Union européenne Our Future Our Choice, a tweeté EE pour menacer de quitter son réseau s’ils font de la publicité avec GB News.

Il a déclaré: « Bonjour EE, j’étais sur Orange depuis que j’ai commencé à utiliser les téléphones mobiles et je suis passé à vous presque dès que vous les avez repris.

« Mais je changerai immédiatement de fournisseur de services si j’entends parler d’une annonce EE placée sur cette chaîne. #DontFundGBNews. ‘

Mais alors que le Tweet a reçu le soutien de certains, beaucoup ont rapidement critiqué son soutien à la campagne, affirmant qu’il s’agissait d’une « censure de masse ».

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « La démocratie d’extrême gauche est désormais un mélange de censure de masse, de persécution et d’une intolérance absolue d’entendre un point de vue différent du leur.

Mais tout le temps, ils projettent à quel point ils sont «inclusifs». Une forme d’hypocrisie très dangereuse.

Mais M. Oluwole a plus tard répondu dans un tweet de suivi, en disant: « L’ironie est que personne ne parle de censurer réellement GB News.

«J’ai parlé du simple refus de les payer via leurs annonceurs.

« Et les droitiers m’ont donné tellement d’abus que j’ai tendance à Twitter pendant 6 heures! Apparemment, le choix du consommateur n’est pas une liberté que ces gens respectent. #DontFundGBNews. ‘

Les patrons derrière GB News visent à rivaliser avec la BBC et Sky ainsi qu’à atteindre ceux qui se sentent « mal desservis et ignorés » par les médias.

M. Neil sera le visage et le président de GB News, après avoir mis fin à sa relation avec la BBC, où il a été l’un des intervieweurs politiques les plus respectés.

Le journaliste de Sun, Dan Wootton, qui a cassé l’histoire de Megxit, rejoindra également la chaîne d’information.

M. Wootton animera une émission quotidienne, cinq jours par semaine, sur GB News.

La chaîne a gagné des comparaisons avec le média de droite américain Fox News en raison de son format, qui présentera des « présentateurs de nouvelles avec un peu d’avantage ». D’autres comparaisons ont inclus une version TV de la version radio LBC.

Mais les patrons affirment que la chaîne, qui sera réglementée par l’Ofcom, restera «impartiale». Le directeur général, Angelos Frangopoulos, a déclaré le mois dernier que «nous nous engageons pour un journalisme impartial».

Pendant ce temps, M. Neil a déclaré au Spectator: « Je suis aussi neutre et impartial que quiconque à la BBC.

«Je viens d’une tradition politique différente mais je ne laisse pas cela affecter la façon dont je réalise les interviews.

Cela intervient alors que M. Neil a décrit aujourd’hui le débat sur l’actualité britannique comme « de plus en plus réveillé » et « déconnecté de la majorité de son peuple ».

S’adressant au Sunday Express à propos de la nouvelle chaîne, il a déclaré: « Je pense que notre conversation nationale est devenue trop métropolitaine, trop méridionale et trop classe moyenne.

« Certains journalistes et commentateurs semblent trop convaincus que leurs hypothèses de gauche libérale doivent sûrement être partagées par toute personne sensée du pays.

«Mais beaucoup de ces mêmes personnes sensées en ont assez. Ils se sentent exclus et ignorés.