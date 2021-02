Andrew Neil révèle l’équipe politique de la chaîne GB News

Andrew Neil a dévoilé l’équipe entièrement masculine à la tête de la couverture politique de GB News, sa nouvelle chaîne de 24 heures visant à rivaliser avec Sky News et la BBC.

Dan Wootton, présentateur de Talk Radio et ancien rédacteur en chef de Le soleil, sera l’un des présentateurs en ondes de GB News.

Le journaliste Darren McCaffrey a été nommé rédacteur politique et l’un des présentateurs de GB News. Il vient d’Euronews, où il présente le Politique brute Afficher.

«Le journalisme est à son meilleur lorsqu’il reflète le plus large éventail de points de vue plutôt que les plus bruyants», a déclaré M. McCaffrey. «Je ne sais que trop bien que les voix locales sont parfois laissées de côté et que la mission de GB News de changer cela est quelque chose dont je suis extrêmement heureux de faire partie.»