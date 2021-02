Andrew Neil rejoint le chœur des critiques appelant à ce que Harry et Meghan soient dépouillés de leurs titres royaux

Le diffuseur Andrew Neil a rejoint le chœur des critiques appelant à ce que Harry et Meghan soient dépouillés de leurs titres officiels de duc et de duchesse de Sussex.

Le couple reste Son Altesse Royale, malgré Megxit, bien qu’ils ne soient pas autorisés à utiliser ces titres au jour le jour car ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale.

Alors que le couple perdra une série de patronages, la reine n’a pas l’intention de leur retirer les titres, a-t-on rapporté hier soir.

Cependant, le public estime de plus en plus qu’il ne faut plus les appeler le duc et la duchesse de Sussex.

L’ancien présentateur de la BBC, Neil, a mené une grande partie des critiques, tweetant: « Ce n’est pas un gros problème, mais devons-nous maintenant les appeler duc et duchesse. M. et Mme seraient sûrement plus appropriés et ils le voudraient aussi.

Ces pensées ont été reprises par des dizaines d’autres sur les réseaux sociaux, dont beaucoup de Sussex lui-même, souhaitant éloigner leur comté d’origine du couple.

L’un d’eux a écrit: « Comment peuvent-ils aider les gens du Sussex lorsqu’ils vivent en Californie et ne travaillent plus dans la famille royale? Le titre devrait être donné à quelqu’un qui veut être associé à Sussex ».

Un autre a ajouté: « Ce n’est pas une bonne publicité pour Sussex! Ne vivez pas ici et ne faites pas grand-chose, voire rien pour notre comté.

Un troisième a plaisanté: « Voyant que H&M ne revient pas dans la famille royale, en tant que fier résident du Sussex, j’offre mes services pour endosser le titre de duchesse de Sussex. Cela ne me dérange pas d’ouvrir les fêtes ou Ardingly et je prendrais soin de juger les tâches incroyablement au sérieux.

Les critiques ont déjà tenté d’agir, avec près de 4000 personnes à Brighton, dans l’Est du Sussex, signant une pétition exhortant le conseil à snober les Sussex.

Cependant, la dirigeante Nancy Platts a déclaré que le fait de dépouiller les membres de la famille royale de leurs titres n’était pas l’affaire d’une autorité locale car le pouvoir appartenait à la couronne.

Un porte-parole du couple a déclaré hier qu’il n’était « absolument pas question » qu’ils voulaient conserver les postes qu’ils avaient perdus, ajoutant: « Ils respectent la décision mais ils ont toujours clairement indiqué qu’ils étaient déterminés à assumer les rôles. »

Le diffuseur Andrew Neil a rejoint le chœur des critiques appelant à ce que Harry et Meghan soient dépouillés de leurs titres officiels de duc et de duchesse de Sussex

Alors que le couple perdra une série de patronages, la reine n’a pas l’intention de leur retirer les titres, a-t-on rapporté hier soir.

Le duc et la duchesse de Sussex devront renoncer à leurs rôles dans un certain nombre d’organisations, notamment la présidence de Harry du Queen’s Commonwealth Trust. Sur la photo: Harry et Meghan assistent à une table ronde avec la fiducie au château de Windsor en 2019

Parmi les mécénats auxquels Harry doit renoncer, il y a son rôle au sein du London Marathon Charitable Trust

Des sources du palais ont déclaré au Mail que les postes officiels étaient « tout simplement incompatibles » avec les nouvelles carrières commerciales du couple aux États-Unis.

Cependant, dépouiller le couple de tous les vestiges de leur ancienne vie – y compris les titres de Sussex – n’était pas une option pour la reine.

Les initiés du palais pensaient qu’il serait « indûment punitif » de retirer les RHS du couple.

Une telle démarche aurait pu provoquer des comparaisons inconfortables avec la mère de Harry, Diana, princesse de Galles, qui a perdu son HRH après avoir divorcé du prince Charles.

Une source a déclaré au Mail: « Ils sont toujours le duc et la duchesse de Sussex et Vos Altesses Royales, bien qu’ils n’utilisent pas ce dernier. Cela a été convenu en janvier dernier et rien n’a changé.

À propos du duc, ils ont déclaré: « Il est né prince Harry et sera toujours le prince Harry, tandis que le [Sussex title] était un cadeau de mariage.

Bien qu’il conservera HRH, Harry abandonnera son rôle de patronage avec la Rugby Football League

Le prince Harry doit également renoncer à son rôle au sein de la Rugby Football Union. Sur la photo: le prince Harry présente à Richie McCaw, de Nouvelle-Zélande, la Coupe Webb Ellis après la finale de la Coupe du monde 2015

« Indépendamment de ce qui s’est passé, il sera toujours le petit-fils du monarque, le fils d’un futur monarque et le frère d’un futur monarque. Cela ne changera jamais.

«Et il sera toujours ces choses même s’il a choisi de s’éloigner.

À propos de la pression exercée sur Harry pour qu’il renonce à tous ses titres, la source a déclaré: « Il soutiendrait à juste titre qu’il sera toujours décrit comme un royal et un prince, même s’il travaillait comme jardinier paysagiste à Los Angeles. Il ne s’échappera jamais [the titles]. Alors pourquoi changer?

Comme l’a révélé le Mail plus tôt cette semaine, les Sussex ont été dépouillés de tous les patronages royaux qui leur ont été accordés par la reine.

En plus de ses rôles militaires, Harry a dû renoncer à sa présidence du Queen’s Commonwealth Trust, ainsi qu’à son rôle de patron de la Rugby Football Union, de la Rugby Football League et du London Marathon Charitable Trust.

Meghan a reçu deux patronages en 2019, notamment au Royal National Theatre (photo)

La reine a remis à Meghan deux patronages royaux en 2019 – au Royal National Theatre et à l’Association des universités du Commonwealth – mais ceux-ci sont maintenant perdus aussi.

Meghan doit également renoncer à son rôle de vice-présidente du Commonwealth Trust.

Elle conservera cependant ses deux mécénats privés à l’association caritative pour l’emploi Smart Works et au groupe de protection des animaux Mayhew.

Son mari gardera également des rôles privés avec African Parks, Dolen Cymru, le Henry van Straubenzee Memorial Fund, MapAction, Rhino Conservation Botswana, Sentebale, WellChild et les Invictus Games pour les soldats blessés.