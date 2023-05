Andrew McCarthy sur sa promenade « profonde » avec son fils dans un nouveau livre : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Jesse Dittmar

Andrew McCarthy Il a parcouru pour la première fois le Camino de Santiago dans le nord de l’Espagne il y a 25 ans, et cette expérience a changé sa vie. Il a maintenant fait le même voyage de 500 milles avec son fils, acteur Sam McCarthydont il fait la chronique dans son nouveau livre Marcher avec Sam : un père, un fils et cinq cents kilomètres à travers l’Espagne. Le voyage a été éclairant pour le père et le fils. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Andrew de ce qu’il a appris sur son fils, s’il ferait la même marche une troisième fois, et le dernier sur son documentaire Brat Pack.

« J’avais envie de le refaire. J’ai en quelque sorte toujours voulu le refaire. Et je ne l’ai pas fait car le temps s’est écoulé. J’étais en fait arrivé au point où je pensais que je ne le ferais jamais, alors quand ça s’est en quelque sorte présenté avec Sam, j’ai sauté dessus », a déclaré Andrew.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Tout au long de leur long voyage, Andrew et Sam ont eu des conversations profondes et émotionnelles sur tout, des ruptures au divorce. L’acteur et réalisateur a révélé comment sa relation avec son fils a évolué au cours de la balade.

« Je pense que cela nous a donné une nouvelle base d’intimité à partir de laquelle opérer », a-t-il déclaré. « L’un de mes objectifs était de le transformer en quelque sorte d’être parent-enfant, une relation dont mon fils n’avait plus besoin ou voulait qu’on lui dise quoi faire toutes les cinq minutes et qu’il soit réprimandé par l’intermédiaire de ses parents. Ce n’était plus approprié, alors pour lui donner une nouvelle base d’adultes communiquant entre eux et au lieu de lui donner des conseils ou des instructions, je le défends, pour lui, d’une certaine manière, ce qui est quelque chose que vous pouvez prenez-le ou laissez-le au lieu de se faire dire quoi faire et tout. Je pense que cela nous a en quelque sorte aidés à faire confiance à la solidité de notre relation de manière plus profonde.

Quand Andrew a pris la marche en solo pour la première fois il y a 25 ans, il a découvert «à quel point la peur avait dominé ma vie d’une manière dont j’ignorais même qu’elle existait jusqu’à ce que j’aie eu ce genre d’expérience de lumière blanche au milieu d’un champ de blé à mi-chemin de l’Espagne pour la première fois. Cela a changé ma vie, cet instant où j’ai réalisé cela. Je me suis effondré dans ce désordre sanglotant tout seul sous le soleil brûlant de midi, et je ne savais même pas pourquoi je sanglotais. Et puis, alors que je me calmais, j’ai réalisé à quel point la peur m’avait dominé, et je ne savais même pas que c’était un problème dans ma vie. Cela a beaucoup changé ma place dans le monde, et cela m’a conduit à une toute autre carrière d’écrivain de voyage parce que j’ai commencé à parcourir le monde à cause de ce moment.

Plus de nouvelles:

Ce deuxième voyage a évoqué de nouvelles réalisations pour le père de trois enfants. «J’avais certaines angoisses à propos de la parentalité que je pense que je devais vraiment regarder, et l’idée de craindre de perdre ma relation avec mon fils alors qu’il devenait adulte parce que la mienne s’était terminée avec mon propre père. Donc je ne savais pas, où allons-nous ? Comment faisons-nous cela? J’avais certaines inquiétudes à ce sujet, peut-être que je n’en avais pas besoin, mais la promenade a certainement aidé à clarifier. C’était vraiment une bonne montre pour aider quelqu’un d’autre à entrer en lui-même, c’est ce qui s’est passé avec Sam », a déclaré Andrew. HollywoodLa Vie.

En plus de son travail d’acteur et de réalisateur, Andrew est également devenu un écrivain de voyage vénéré. Lorsqu’il s’est lancé dans cette promenade à travers l’Espagne, il prenait des notes mais n’avait pas prévu un livre entier. Cependant, il a révélé le moment où il a su qu’il devait raconter cette randonnée avec son fils.

Lien connexe En rapport: Yam Yam Arocho: 5 choses à savoir sur le candidat « survivant » qui fait l’histoire

« Vous arrivez à Santiago, qui s’étend sur 500 milles dans la partie ouest de l’Espagne, et c’est là que se termine le pèlerinage. Et puis il y a encore 50 milles jusqu’à la mer jusqu’à un endroit appelé Finisterre où de nombreux randonneurs ressentent le besoin d’aller le faire, et je ne l’ai certainement pas fait. J’ai pensé, j’arrive à Santiago si j’y arrive et ça suffit. Je vais asseoir mon corps fatigué. Et Sam a dit : ‘Je vais continuer et aller à la mer.’ Pour moi, c’était le fruit à portée de main de cette métaphore, c’était trop difficile à résister, les enfants allant au-delà des parents, ce qui est, bien sûr, nos objectifs en tant que parents, n’est-ce pas ? Vous voulez juste qu’ils aillent à l’université, qu’ils soient les premiers à aller à l’école de médecine, peu importe. Qu’il aille au-delà de moi jusqu’à la mer, j’ai trouvé très émouvant et j’étais ravie pour lui. Quand Sam a décidé de faire ça à cet instant, c’est là que j’ai su que j’avais un livre », a-t-il déclaré.

Quant à savoir s’il ferait ou non le même voyage de 500 milles à travers l’Espagne pour un troisième fois, Andrew ne l’exclut pas. « Eh bien, si tu m’avais parlé vers la fin de la promenade, la réponse aurait été impossible. Mais vous savez? Bien sûr. Je le ferais en un clin d’œil », a admis l’acteur. « Les deux fois, ce fut une expérience profonde pour moi quand j’étais beaucoup plus jeune, et puis cette fois. J’adorerais le refaire si l’un de mes autres enfants voulait le faire, ce dont je doute qu’il le fasse. Ma fille a dit : ‘Peut-être qu’on peut juste aller à Paris.’ Mais je pense que j’en ai un de plus en moi.

Il a ajouté: «Ce qui s’est passé cette fois et la première fois, c’est qu’il faut un certain temps pour vraiment passer au crible et digérer. C’est un vrai sentiment doux-amer d’arriver. C’est ce grand sentiment de satisfaction, et vous êtes fier de vous et heureux et joyeux. Il y a aussi un vrai sentiment de mélancolie que, wow, c’est fini, et cette fois avec mon fils dans cette affaire ne reviendra jamais. Nous pouvons le refaire plus vieux ensemble. Peut être. Peut être pas. Mais ce moment où il passe à l’âge adulte, et nous pourrions partager ce moment… ça ne reviendra jamais. Il y avait quelque chose de vraiment doux-amer à ce sujet. Ce genre de choses devrait être honoré pendant un petit moment avant de repartir et de les refaire.

Au-dessus de l’édition Marcher avec Samle Feu de Saint-Elme et Belle en rose alun travaille également sur un documentaire Brat Pack, qu’il a été inspiré après avoir publié ses mémoires à succès, Gosse. Il a récemment retrouvé son ancienne co-star Rob Lowe pour discuter de cette période de leur vie qui a changé leur vie.

« J’ai réalisé que je n’en avais jamais parlé à aucun des autres gars, et je savais que c’était énorme pour eux aussi. Alors je suis allé et j’ai dit que je ferais un documentaire. J’ai appelé des gens et je suis juste sorti et je les ai vus et je lui ai parlé et j’ai dit: ‘Écoute, c’est un gros problème pour moi. Voilà ce qui m’est arrivé. Ce qui vous est arrivé?’ C’était génial de renouer avec tous ces gens après parfois 30 ans sans voir Rob Lowe ou Émilio [Estevez] ou Allié Sheedy ou quelque chose. C’était merveilleux parce que j’avais tellement d’affection pour eux et eux envers moi et par conséquent nous avions à nouveau envers notre propre jeunesse d’une manière que je n’avais jamais envisagée auparavant. Quand nous étions jeunes, nous étions tous très compétitifs et essayions d’obtenir le prochain emploi et tout ce genre de choses, et vous ne savez rien. Vous êtes un enfant. Donc, trouver ce qui restait n’était que cette affection l’un pour l’autre et pour cette période de notre vie, c’était vraiment charmant. Nous ne faisons que mettre la touche finale à cela, et il devrait sortir, espérons-le, à l’automne.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.