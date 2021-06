ANDREW Marr a souffert d’un « méchant » accès de Covid – malgré le double coup, a-t-il déclaré aux téléspectateurs ce matin.

Le présentateur de la BBC a révélé qu’il avait contracté le virus mortel la semaine dernière.

Le présentateur pense qu’il a peut-être contracté le virus alors qu’il couvrait le sommet du G7 à Cornwall Crédit : EPA

Et il pense qu’il a peut-être été infecté alors qu’il couvrait le sommet du G7 plus tôt ce mois-ci.

La star a filmé son émission du dimanche matin en direct de Cornwall le 13 juin, il y a quinze jours.

Marr a révélé la maladie ce matin dans son émission de télévision alors qu’il interviewait le professeur Sir Peter Horby, du groupe consultatif sur les virus Nervtag.

Avant de parler à l’expert, il a remercié Nick Robinson d’avoir pris sa place dans l’émission la semaine dernière et a déclaré: « J’ai eu un peu de Covid la semaine dernière, malgré le double coup, et c’était très méchant aussi. »

Les symptômes s’apparentaient à un « rhume d’été », a-t-il déclaré.

Et Marr a ensuite déclaré à Sir Peter: « J’espère que ce n’est pas indulgent de vous poser des questions sur moi, car j’ai eu un coronavirus la semaine dernière.

« J’avais reçu une double piqûre plus tôt au printemps et je me sentais, sinon le roi du monde, du moins presque entièrement immunisé. Et pourtant, je l’ai eu.

M. Marr s’est rendu dans le sud-ouest pour le sommet il y a quinze jours Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing St

L’universitaire a répondu: « Je pense que vous l’étiez.

« Ce que nous savons avec les vaccins, c’est qu’ils sont en fait remarquablement efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès. Ils sont moins efficaces pour prévenir les infections.

« Donc, même si vous étiez malade, vous n’avez pas été hospitalisé et il n’y a eu aucun décès, et c’est probablement à cause de la vaccination. »

Il est probable que M. Marr faisait partie de la première vague de personnes à se faire vacciner car il a subi un accident vasculaire cérébral presque mortel en 2013 à l’âge de 53 ans seulement.

Cornwall a connu une énorme augmentation des cas de Covid ces dernières semaines, bien que Downing Street ait nié que le G7 soit responsable de la flambée.

Et malgré la hausse, les hospitalisations restent faibles. Le sud-ouest a pris le jab avec enthousiasme, et il n’y a eu que cinq admissions dans des services au cours de la semaine dernière, et un patient a été ventilé.

Andrew George, l’ancien député Lib Dem de St Ives qui est maintenant conseiller à Cornwall, a déclaré que le gouvernement doit publier son évaluation des risques pour le sommet.

LES CAS DE CORNWALL HAUSSE – MAIS LE PM REFUSE LE LIEN AU SOMMET

Il prétend que la demande a été rejetée.

« La corrélation entre le G7 et le tsunami de la charge de travail de Covid-19 à St Ives/Carbis Bay et Falmouth est indéniable », a-t-il déclaré.

«Cela devrait inciter les organismes publics à au moins garder un esprit ouvert sur le lien entre les deux.

« Ceux qui étaient responsables de cette décision et de la gestion et de l’évaluation des cas de Covid-19 après le sommet du G7 devraient être tenus responsables de leurs décisions et actions. »

Un porte-parole de Boris Johnson a démenti un lien entre l’événement et l’augmentation des cas.

« Nous sommes convaincus qu’il n’y a eu aucun cas de transmission aux résidents locaux. Tous les participants ont été testés, toutes les personnes impliquées dans les travaux du G7 ont également été testées lors de leurs travaux sur le sommet », a-t-il déclaré.

«Nous avons toujours dit, après le passage à la troisième étape, que nous verrons des cas augmenter à travers le pays.

« C’est ce que nous voyons jouer. »

M. Marr a présenté son émission en direct de Cornwall il y a quinze jours

La reine s’est entretenue avec des dignitaires, dont Boris Johnson et le président américain Joe Biden, lors de l’événement. Il n’y a aucune suggestion que les participants aient été exposés à Covid Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing St