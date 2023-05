Andrew Lloyd Webber révèle la vraie raison pour laquelle il s’est inscrit à Who Do You Think You Are?

ANDREW LLOYD WEBBER était dubitatif quant à la star-ring dans Who Do You Think You Are? – jusqu’à ce qu’un Australien au franc-parler lui en parle.

Le gourou des comédies musicales m’a dit qu’il n’avait accepté l’offre de la BBC de fouiller dans son arbre généalogique qu’après que feu Barry Humphries lui ait dit que cela en valait la peine.

Lord Webber m’a dit : ‘Le regretté et grand Barry Humphries m’a encouragé à faire Who Do You Think You Are? Durant le diner’[/caption]

Mais le comédien de Dame Edna Everage, décédé le mois dernier, a également averti Lord Lloyd Webber que sa propre famille s’est avérée peu intéressante lorsqu’il est lui-même apparu dans la série.

S’exprimant en exclusivité, Lord Lloyd Webber m’a dit : « Le grand et regretté Barry Humphries m’a encouragé à faire Who Do You Think You Are ?

Au cours du déjeuner, il m’a dit qu’après deux semaines de tournage, il avait confirmé ce qu’il soupçonnait depuis longtemps : il était, après tout, la personne la plus intéressante de sa famille.

« Mais contrairement à Barry, je dois admettre qu’il y avait des personnages plutôt fascinants dans ma famille. »

Lord Lloyd Webber a appris que certains de ses ancêtres partageaient ses deux grandes passions : la musique et l’architecture.

Il a également découvert, du côté de son père, que son grand-père et son arrière-grand-père étaient plombiers, tandis que son arrière-arrière-grand-père Henry Simmonds était un missionnaire voué à aider les pauvres.

Toujours dans l’épisode, qui sera diffusé jeudi prochain sur BBC One, il découvre que son quintuple grand-père violoncelliste Henry Magito avait une famille élargie de showmen et de producteurs qui gagnaient leur vie en mettant en scène l’équivalent du théâtre musical du XVIIIe siècle.

Du côté de sa mère, la 12 fois arrière-grand-mère de Lord Lloyd Webber, Katherine Willoughby, était une duchesse Tudor et une joueuse puissante à la cour d’Henri VIII, plus tard menacée de mort pour ses croyances religieuses.

Lord Lloyd Webber avait clairement beaucoup de matériel à sa disposition pour faire chanter l’épisode, tout comme ses comédies musicales.

Jason obtient un discours d’encouragement

Le patron de MANCHESTER CITY, Pep Guardiola, a enfin goûté à la défaite, après avoir fait une apparition dans la comédie télévisée Ted Lasso.

Le manager de l’AFC regarde son équipe battre Man City[/caption] Presse TNI

Ted et Pep s’affrontent[/caption]

L’entraîneur de football fictif de l’AFC Richmond, joué par Jason Sudeikis, a supervisé la victoire de son équipe au stade Etihad de City, que Pep a pris avec une étonnamment bonne humeur.

Dans l’avant-dernier épisode de la série AppleTV+, l’équipe de Ted s’est inspirée de l’attaquant Jamie Tartt (Phil Dinster) qui a joué un rôle de premier plan lors de son retour dans son ancien club.

Mais Ted a laissé l’épisode sur un cliffhanger, suggérant qu’il allait démissionner et retourner aux États-Unis pour être avec son jeune fils.

Son avenir sera déterminé dans le dernier épisode de la semaine prochaine, lorsque les téléspectateurs découvriront si l’AFC Richmond fait l’impossible et est couronné champion de Premier League.

Cela changera bien de Pep’s City qui remporte toujours le trophée.

AL WRITE KEEN FOR A GONG ALAN CARR estime qu’il appréciera enfin de remporter un prix après avoir écrit sa propre sitcom pour ITVX. Changing Ends, qui sera lancé jeudi, suit la vie de la bande dessinée grandissant dans les années 1980 à Northampton. Il a déclaré à The Sun’s TV Mag – gratuit dans le journal de demain: « Quand je dis: » Dans ma sitcom, je suis un fils de camp et mon père est ce manager de football du Nord qui parle dur « , les gens disent: » Oh, ça s’écrit tout seul .’ « Ce ne est pas! Vous savez quand les gens gagnent des récompenses et fondent en larmes et remercient tout le monde ? Je comprends maintenant.

‘Le plus sexy’ si maladroit pour Lou

ELLE est devenue célèbre à l’adolescence en jouant Ruby Allen sur EastEnders, mais ce n’était pas toujours facile pour Louisa Lytton.

La favorite des fans, qui est apparue pour la première fois sur le feuilleton de la BBC en 2005, a expliqué comment, à l’adolescence, elle avait remporté un prix de savon pour la femme la plus sexy.

Elle a déclaré au podcast Working Class: «J’étais si jeune, j’avais 16 ans. Mon père est venu avec moi aux prix parce que j’avais besoin d’un chaperon.

«J’étais contre Roxanne Pallett et, vous savez, les stars sexy du feuilleton de l’époque – et j’ai gagné.

« Je n’oublierai jamais de voir le visage de mon père. Il était traumatisé, horrifié – sa petite fille. J’adorais ça à l’époque. Mais maintenant, en regardant en arrière. . .

« Quoi qu’il en soit, c’est le seul prix du savon que j’ai remporté.

« Alors laissez-moi l’avoir. »

Peep joie alors que les fans regardent plus

L’écrivain Peep Show a révélé qu’il écrivait encore des idées pour l’émission[/caption]

Hier, les fans de PEEP SHOW ont eu une lueur d’espoir que la comédie culte de Channel 4 puisse revenir.

L’émission, qui s’est déroulée entre 2003 et 2015, est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures sitcoms de tous les temps.

Cela a aidé à transformer David Mitchell et Robert Webb en stars, pour leurs brillantes performances en tant que colocataires de Croydon Mark Corrigan et Jez Usborne.

S’exprimant lors du BBC Comedy Festival de cette semaine à Cardiff, le co-scénariste de l’émission, Jesse Armstrong, a révélé qu’il écrivait toujours des idées sur ce que les personnages principaux diraient, et il a ajouté: « Nous avons dit quand nous avons terminé que peut-être vous les verriez quand ils vous êtes plus vieux.

Espérons que Channel 4 ait entendu cet indice – et contactez Jesse pour que cela se produise.

Marcel n’est pas encore Theroux

Le frère de LOUIS THEROUX, Marcel, rivalisera avec le documentariste avec une commande à lui.

Dans The Playboy Bunny Murders, pour ITVX, Marcel enquête sur les meurtres non résolus d’un groupe de filles glamour dans les années 1970.

Les deux parties, qui débarqueront plus tard cette année, exploreront la mort d’Eve Stratford, un Playboy Bunny qui aspirait à être un mannequin célèbre, Lynda Farrow, une croupier qui travaillait la nuit à Londres, et Lynne Weedon, une écolière de 16 ans. .

Marcel a déclaré : « Cette histoire m’obsède depuis des années. Comment un tueur en série dans le Londres des années 1970 pouvait-il rester inconnu ?

« Alors que les témoins arrivent à la fin de leur vie et que les souvenirs s’effondrent, cela pourrait être la dernière chance d’obtenir justice. »

Ronan flashe du plastique

RONAN KEATING a révélé qu’il avait un sexe torride entre lui et sa femme Storm. . . carte de débit.

Le chanteur de Boyzone et animateur de One Show aime tellement la photo du couple au lit qu’il veut un rappel constant.

Il a déclaré lors de l’émission Chris & Rosie Ramsey de BBC One, diffusée à 22h40 ce soir: «Certaines banques vous permettent d’avoir des photos sur votre carte, alors j’ai mis celle-là.

« Vous voulez voir les visages des gens dans le magasin. »

Ronan a également admis qu’il avait la coupure, après s’être lavé la première fois.

Il ajoute : « Mon frère l’a fait et il m’a raconté toutes sortes d’histoires. Il était réveillé et il a dit que ça sentait un peu drôle. Ils le brûlent, prétendument.

«Il y a une autre option – vous vous faites assommer et le faire. Alors je vais le faire. »

Espérons que le canapé The One Show sera suffisamment moelleux le lendemain.

Le thriller GLOSSY Citadel, avec Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas, sera de retour pour la deuxième saison après avoir attiré le deuxième plus grand public de Prime Video. Joe Russo revient en tant que réalisateur. Vous pouvez regarder l’épisode de lancement gratuitement sur Prime à partir d’aujourd’hui.