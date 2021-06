Andrew Lloyd Webber rejette l’offre d’aide de Boris Johnson pour Cendrillon

Andrew Lloyd Webber a rejeté l’offre du Premier ministre Boris Johnson d’inclure sa comédie musicale Cendrillon dans un programme pilote d’événements en direct.

Plus tôt cette semaine, M. Johnson a déclaré qu’il était en pourparlers avec Lord Lloyd-Webber au sujet de l’inclusion du spectacle du West End dans le programme, affirmant qu’il « ferait tout ce qui est en notre pouvoir pour être utile ».

Lord Lloyd-Webber a été critiqué par une source gouvernementale après avoir rejeté l’offre vendredi.

Ils ont dit qu’ils étaient « perplexes » par sa décision « déroutante », ajoutant qu’il s’était précédemment enregistré provisoirement pour participer au projet pilote.

Lord Lloyd-Webber, qui a démissionné en tant que pair conservateur en 2017, a déclaré dans un communiqué que le théâtre avait été traité comme « une réflexion après coup et sous-évalué ».

Il a ajouté: «J’ai clairement indiqué que je ne pourrais participer que si d’autres étaient impliqués et que le reste de l’industrie – le théâtre et la musique – était traité sur un pied d’égalité. Cela ne m’a pas été confirmé.

«Il est devenu clair que, alors que des événements sportifs comme Wimbledon travaillaient manifestement avec le gouvernement depuis un certain temps sur ce pilote et ont même pu commencer à vendre des billets hier, l’industrie du théâtre et son public sont, une fois de plus, une réflexion après coup et sous-évalué. »

Il a déclaré que la production, qui se déroule au Gillian Lynne Theatre, débutera le 25 juin avec une capacité d’audience de 50%.

Le compositeur avait précédemment déclaré qu’il serait prêt à être arrêté afin de rouvrir complètement ses théâtres le 21 juin en cas de retard dans l’assouplissement des restrictions de verrouillage.

Cependant, vendredi, il a déclaré que s’il allait de l’avant avec le plan, il « serait très probable que chaque membre de ma distribution, de mon équipe et de mon orchestre, le personnel de devant et des coulisses, ainsi que nos fidèles membres du public, pourraient être individuellement condamnés à une amende de centaines de livres, que je ne pouvais pas risquer ».

Il a ajouté: « S’il n’y avait que moi, je risquerais volontiers une arrestation et des amendes pour prendre position et ramener l’industrie de la musique live et du théâtre à toutes les capacités dont nous avons désespérément besoin. »

Lord Lloyd-Webber a déclaré qu’il « ne pouvait pas regarder mes jeunes acteurs et mon équipe dans les yeux pour leur dire que nous retardions ou fermions » en raison du retard dans l’assouplissement du verrouillage.

Il a déclaré qu’il supporterait personnellement les pertes jusqu’à ce qu’il puisse rouvrir complètement le théâtre à sa capacité maximale.

Cendrillon « est le produit des efforts inlassables de centaines de personnes depuis des années », a-t-il déclaré, ajoutant : « Gagner, perdre ou faire match nul, nous devons continuer. »

Lord Lloyd-Webber a également remercié les « milliers » de personnes qui l’avaient contacté pour lui exprimer leur soutien, « y compris ceux qui voulaient venir m’apporter du gâteau en prison ».

La source gouvernementale a déclaré: «Nous sommes perplexes qu’Andrew Lloyd Webber ait décidé de ne pas participer à l’ERP (Events Research Programme).

« Cela lui aurait donné l’opportunité d’avoir des audiences à 100% pour Cendrillon et en même temps de jouer un rôle crucial pour son secteur dans une réouverture plus complète.

«C’est déroutant qu’il se soit retiré et qu’il ouvre plutôt son théâtre à 50% étant donné tout le bruit qu’il a fait pour ouvrir complètement et menacer de poursuivre en justice.

« Il est totalement faux que le secteur des arts et de la culture n’ait pas fait partie du programme ERP.

«Nous avons testé un éventail de paramètres, notamment des festivals, des soirées club, les Britanniques et le Crucible Theatre et sommes maintenant en pourparlers avec d’autres théâtres dans le cadre de la prochaine phase du programme.»

M. Johnson a révélé plus tôt cette semaine que le 19 juillet est la nouvelle date qui a été réservée pour la levée des restrictions restantes sur les coronavirus.

La déclaration de Lord Lloyd-Webber a été saluée par l’organisme commercial de l’industrie musicale LIVE.

Greg Parmley, directeur général de l’organisation, a déclaré dans un communiqué: « L’industrie de la musique live a passé des mois à participer et à payer pour des événements pilotes afin que nous puissions rouvrir à pleine capacité en toute sécurité.

«Ces événements ont été un énorme succès et montrent, aux côtés de tous les autres pilotes internationaux, qu’avec les bonnes mesures d’atténuation, les événements en direct à pleine capacité sont sûrs.

« Malgré cela, le gouvernement a refusé de publier ces données, nous a forcés à rester fermés et a ensuite essayé de sélectionner un certain nombre d’événements de grande envergure pour aller de l’avant alors que le reste de nos industries est dévasté. »

Le syndicat des acteurs Equity a également salué la décision de Lord Lloyd-Webber.

Dans une déclaration à l’agence de presse PA, le secrétaire général Paul W Fleming a déclaré : « Ce dont notre industrie a besoin en ce moment, c’est de la solidarité entre la main-d’œuvre et tous les producteurs, et il est admirable qu’Andrew Lloyd Webber continue de se tenir aux côtés de l’ensemble du secteur sur la question. de réouverture.

«Le gouvernement doit fournir des assurances, des subventions et surtout un régime de soutien du revenu approprié aux travailleurs indépendants pour accompagner toutes les mesures de santé publique en cours, ainsi que chercher à dissocier les performances en direct des voyages internationaux et d’autres éléments de déverrouillage.

« Le risque ici est aigu – la perte d’une main-d’œuvre, et peut-être même la place du Royaume-Uni en tant que plaque tournante mondiale prééminente pour le théâtre. Andrew Lloyd Webber le sait, tout comme Equity. »

Un porte-parole du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports a déclaré : « Nous sommes déçus que Lord Lloyd-Webber ait décidé de ne pas participer au programme de recherche sur les événements, s’étant engagé avec son équipe exactement sur la même base qu’un large éventail d’autres événements culturels et sportifs.

«Nous présenterons très prochainement les détails de la prochaine étape du programme, une fois que toutes les considérations de santé publique auront été finalisées, et cela inclura un certain nombre d’autres théâtres.

« Cette recherche s’appuiera sur des événements pilotes réussis dans les secteurs des arts, de la musique et du sport. »

Association de presse