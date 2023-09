Andrew Lester plaide non coupable de la fusillade de Ralph Yarl

Mettez ce sac de mayonnaise décrépit dans le bing IMMÉDIATEMENT.

Ralph Yarl allait chercher ses jeunes frères et sœurs lorsqu’il a accidentellement sonné à la porte d’Andrew Lester, 84 ans. En conséquence, Lester a jugé approprié de s’armer et d’envoyer des balles par sa porte d’entrée, dont deux ont touché l’adolescent à la tête et au bras. À la suite de la fusillade, le propre petit-fils de Lester, Klint Ludwig, a accordé une interview à CNN dans laquelle il a affirmé que son grand-père « avait des convictions racistes » et n’était pas surpris par le comportement violent de Lester.

Selon ABCActualitésMercredi, Lester a plaidé non coupable de deux accusations d’agression au premier degré et d’un chef d’action criminelle armée. Malgré les efforts de ses avocats pour faire rejeter cette affaire, les témoignages de 12 témoins ont convaincu un juge de poursuivre car il existe des preuves raisonnables que Lester a commis un crime. Son procès devrait débuter le 7 octobre 2024.

Kansas City va avoir de GROS problèmes dans les rues si ce type s’en sort. Il n’y avait aucune, aucune raison de dégainer une arme à feu et encore moins de tirer imprudemment à travers la porte. Lester n’était ni menacé ni abordé. Bon sang, il ne pouvait même pas vraiment voir sur qui ou sur quoi il tirait.

Mettez-le en prison et laissez son vieux connard passer ses derniers jours sur terre dans une cellule.