Andrew, le petit ami de KELLY Mi Li, a qualifié les images de Bling Empire d’être une « mise en place » pour lui donner l’air « toxique ».

La star de Bling Empire s’est manifestée pour accuser l’émission Netflix de fausse déclaration.

Dans une interview avec E! Nouvelles, la star de la télé-réalité a affirmé que sa représentation dans l’émission était pas une « représentation exacte de leur relation. «

L’acteur des Power Rangers a expliqué: « Pour rétablir les faits, ce qui a été capturé dans la série ne reflète pas du tout notre relation.

«Je ne crois pas que le public – et c’est mon avis, Kelly va dire son morceau – a vraiment vu autre chose que la pire partie du temps, une courte période, qui a été mise devant la caméra.

Les difficultés relationnelles qui se sont déroulées au cours de la première saison étaient « un configuration, déclenchement et manipulation», a révélé la personnalité de la télévision.

Kelly, 35, a convenu que revoir les moments à la télévision était une expérience émotionnelle pour le couple, car elle a ajouté: « Il y avait certainement des choses qui étaient vraiment difficiles à regarder.

« Tu sais, mais pour moi, je me sens comme… vraiment fier du chemin parcouru depuis le tournage. »

Le couple a exprimé qu’ils avaient grandi « à partir de la série et sont devenus de meilleures versions » d’eux-mêmes.

Bling Empire tourné en 2018 et 2019, et Kelly et Andrew a décidé de faire une pause en 2020 pour améliorer sa propre vie séparément, bien que ils ont depuis réuni.

Tous deux ont déjà admis qu’ils évitaient la négativité sur Internet, comme Andrew, 33 ans l’a révélé: « C’est surréaliste parce que vous avez l’espoir que les gens vérifieront, répondront, répondront mais, à maintes reprises, nous voyons des réactions, nous voyons de la haine commune, nous voyons colère commune des personnes qui ont également été affectées d’une manière ou d’une autre par une personne, un lieu ou une chose. «

Kelly a révélé que ses commentaires pouvaient être à la fois positifs ou dégradants.

« Avec les fans, je reçois un petit mélange de soutien et de négatif. Ce petit morceau de ce qu’ils ont vu leur a rappelé quelque chose. Donc, c’est vraiment déchirant que tant de gens traversent un traumatisme. »

Sa petite amie a décrit sa propre réaction: «Parfois, je veux lui répondre:« Êtes-vous la même personne que vous étiez il y a deux ans et demi? »».

Andrew était déclaré «toxique» par les fans de la nouvelle série après que l’acteur ait crié à Kelly pour l’avoir laissé à l’hôtel faire du shopping.

Elle a dit à son compagnon de casting Anna: « Je suis tellement énervée. Andrew m’a envoyé un texto et il est tellement bouleversé que nous l’avons laissé.

« J’étais comme, ‘tu dormais’. »

Plus tard, Andrew a appelé Kelly pour l’insulter à propos du problème, lui demandant à haute voix: « Qu’est-ce qui se passe f ** k? »

Elle a répondu: « Je ne sais pas, qu’est-ce qui se passe avec toi? »

« Votre manque d’effort me rend fou. Vous pouvez facilement dire, je ne vais pas quitter cet hôtel, jusqu’à ce que je le fasse savoir à Andrew, » rôtit-il.

« Voudrais-je que je te fasse ça? Oui ou non? Je ne veux rien entendre d’autre que » oui « ou » non « . »

« Je m’en fiche, » rétorqua Kelly.

« Oui ou non? Restez simple! Je suis énervé! Je ne vous traite pas de cette façon! » Andrew a crié.

« Tu réagis de façon excessive en ce moment, » répondit Kelly avant de raccrocher.

Les fans se sont précipités sur les réseaux sociaux où ils ont tous convenu simultanément: « Kelly mérite mieux. «