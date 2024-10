Andrew, le neveu de Bethany Hamilton, décède à 3 ans après une noyade

Béthanie Hamilton et sa famille pleurent la perte de son neveu.

Andrew Hamiltonle fils du frère aîné de l’icône du surf Timothée Hamilton et femme Kyah Hamiltonest décédé, une semaine il a été retrouvé inconscient dans une baignoire partiellement remplie. Il avait 3 ans.

« Andrew Samuel Hamilton, né le 26 décembre 2020, est entré dans son repos céleste le vendredi 17 octobre 2024 », lit-on dans un message publié sur Timothy’s. Instagram Le 19 octobre, « succombant aux blessures subies une semaine auparavant lors d’une noyade, après que toutes les meilleures interventions pour sauver des vies aient été épuisées ».

Andrew est le deuxième plus jeune d’une famille de six frères et sœurs. « Le décès d’Andrew est pleuré par moi, son père, sa mère Kyah et tous nos enfants, Thomas, Josué, Matthieu, Noëlleet John« , a écrit Timothée, » ainsi que par ses grands-parents, ses tantes, oncles et cousins, et par sa famille en Christ, la congrégation de l’Église luthérienne Saint Matthieu, ainsi que son pasteur William Pierce« .