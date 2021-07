Au cas où vous vous poseriez la question, Andrew Koji clarifie un fait de film d’arts martiaux : « Deux épées valent toujours mieux qu’une !

L’acteur d’origine britannique brandit des lames jumelles en tant que Tommy, alias Storm Shadow, dans le nouveau film d’action « GI Joe Origins » « Snake Eyes » (maintenant en salles). Le personnage japonais de Koji fait entrer le solitaire américain Snake Eyes (Henry Golding) dans le giron du clan ninja Arashikage de sa famille et offre même à son nouvel ami sa propre épée (une seule, cependant.)

Avec son nouveau film,Koji, 33 ans, ajoute des séquences cool de balancement d’épée à un ensemble déjà impressionnant de cascades à l’écran après deux saisons du drame policier HBO Max inspiré de Bruce Lee « Warrior ».

« Les armes dans les arts martiaux sont essentiellement des extensions de notre corps, et les deux épées de samouraï le sont devenus », explique Koji. « Vous faites les bases, mais une fois que vous avez cliqué, vous pouvez y ajouter votre propre fusée. »

Il se taille également sa propre place dans le monde du cinéma : après avoir fait son entrée dans « Snake Eyes », Koji partage ensuite le grand écran avec Brad Pitt dans le thriller d’action « Bullet Train » (sortie le 8 avril) réalisé par David Leitch (« John Mèche »). De plus, Koji attend également avec impatience une troisième saison de « Warrior » dans le rôle de l’immigrant chinois Ah Sahm, qui vient au XIXe siècle à San Francisco à la recherche de sa sœur aînée.

Voici ce que les fans doivent savoir d’autre sur Koji, la nouvelle star d’action montante d’Hollywood :

Andrew Koji donne vie à une figure énigmatique de GI Joe

Alors que Snake Eyes est peut-être le personnage le plus populaire de la franchise de dessins animés et de jouets des années 1980, de nombreux jeunes avaient (ou voulaient) Cobra Ninja Storm Shadow dans leur coffre à jouets. Avec la version cinématographique, Koji a trouvé « beaucoup de choses à déballer et à explorer » avec Tommy, qui se retrouve pris entre l’ancienne et la nouvelle école alors qu’il essaie de faire entrer l’Arashikage dans le 21e siècle.

« Tommy se bat avec grâce et détermination, et je voulais trouver un style de mouvement plus calme et plus ancré », dit Koji. «Ah Sahm regarde beaucoup (son ennemi). Tommy ne regarde même pas. Il regarde, attend ton coup, attend ta grève.

Koji a beaucoup de respect pour la co-vedette de « Bullet Train » Brad Pitt

Filmé pendant la pandémie, « Bullet Train » se concentre sur un groupe d’assassins qui se retrouvent dans le même train à grande vitesse japonais. Koji appelle cela une expérience «surréaliste» en regardant ses camarades de casting, dont Lady Gaga, Sandra Bullock, Michael Shannon, Bad Bunny, Zazie Beetz et Pitt. Le lauréat d’un Oscar de la liste A est « un artisan, c’est sûr », rapporte Koji. « Brad réfléchit, travaille et comprend constamment. »

Les protocoles COVID stricts ont rendu plus difficile la connexion avec ses co-stars. « Vous ressentez davantage les gens plutôt que de développer des amitiés profondes simplement parce que vous ne pouvez pas sortir, vraiment », dit Koji, avant de plaisanter, « Brad ne m’a toujours pas invité chez lui. Un peu grossier, Brad, mais nous allons passer outre.

« Snakes Eyes » a inspiré Koji à examiner son héritage japonais

Ayant grandi dans le Surrey, en Angleterre, Koji était un fan des films d’Akira Kurosawa, mais le réalisateur de « Snake Eyes » Robert Schwentke voulait qu’il plonge plus profondément dans la culture et le cinéma pour jouer Storm Shadow. L’acteur a été initié à des films tels que « The Sword of Doom » de 1966, sur la descente d’un samouraï dans la folie, et a étudié des interprètes comme Toshiro Mifune et Hiroyuki Sanada.

« J’essayais de canaliser tous ces grands acteurs », dit Koji. « Il y a un tel sens de l’honneur et du respect que je pense que nous perdons le contact de nos jours. »

Il a vu un changement certain dans une direction positive pour les acteurs asiatiques

Koji n’a pas encore commencé à s’entraîner pour la troisième saison de « Warrior » – « Je vais apprécier le chocolat pour l’instant », dit-il en riant. Sa bonne humeur contraste fortement avec la période avant de décrocher son concert télévisé révolutionnaire, lorsque Koji a envisagé un changement de carrière en raison du manque de rôles d’acteur forts. « Par rapport à il y a quelques années, voire cinq ans, c’est complètement différent », dit-il. « Ça va vraiment mieux. »

Koji n’a pas eu de « Snake Eyes » en grandissant, « un film amusant comme celui-ci avec une distribution majoritairement asiatique », et espère que cela aura un effet similaire sur la communauté asiatique que « Black Panther » a eu pour les Noirs. « Ces enfants pourront se sentir un peu plus autonomes et se sentir représentés, vus et entendus. C’est important pour la génération future.