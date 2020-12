Journaliste politique de CNN Andrew Kaczynski et femme et le journal Wall Street journaliste bancaire Rachel Louise Ensign pleurent la perte de leur fille de 9 mois Francesca, décédé la veille de Noël après une bataille contre le cancer.

Andrew, 31 ans, a partagé la nouvelle dévastatrice sur Twitter. « Nous sommes navrés de devoir annoncer que notre belle fille Francesca est décédée la nuit dernière dans les bras de sa mère et de son père », at-il tweeté. « Il y aura toujours un trou de la taille d’un haricot dans nos cœurs pour elle. Nous sommes très reconnaissants d’avoir connu son amour. Francesca, nous vous aimons. »

Andrew a annoncé en septembre qu’à l’âge de 6 mois, Francesca avait reçu un diagnostic de «tumeur cérébrale rhabdoïde extrêmement rare et très agressive». Depuis, ses amis, des collègues de CNN tels que Jake Tapper et les adeptes de Twitter se sont ralliés à Francesca et à sa famille alors qu’ils publiaient des mises à jour sur sa santé. Il y a des mois, elle a subi une chirurgie cérébrale et a développé une méningite. Au cours des dernières semaines, Francesca a lutté contre une infection fongique, une complication de sa chimiothérapie, et a été mise sous respirateur et sous assistance respiratoire.