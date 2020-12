Andrew Kaczynski, journaliste politique pour CNN et sa femme journaliste au Wall Street Journal, Rachel Louise Ensign, sont en deuil de la mort de leur fille de neuf mois, Francesca, décédée la veille de Noël à la suite d’une bataille contre le cancer.

Andrew, 31 ans, a publié la tragique nouvelle de leur petite fille sur Twitter.

« Nous sommes navrés de devoir annoncer que notre belle fille Francesca est décédée la nuit dernière dans les bras de sa mère et de son père. Il y aura toujours un trou de la taille d’un haricot dans nos cœurs pour elle. Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir connu son amour. Francesca, nous vous aimons », a-t-il tweeté.

Andrew Kaczynski et son épouse Rachel Louise Ensign pleurent la perte de leur fille Francesca, âgée de neuf mois, décédée d’un cancer

Kaczynski a partagé la tragique nouvelle sur Twitter en disant que le couple avait le cœur brisé par la perte de leur petite fille

La petite Francesca «Bean» Kaczynski a reçu un diagnostic de «tumeur cérébrale rhabdoïde extrêmement rare et très agressive» en septembre.

«Francesca est la personne la plus forte et la plus résiliente», écrivait-il le 12 septembre. « Il y a moins d’une semaine, elle a subi deux chirurgies du cerveau et elle est déjà à la maison et sourit. Je suis convaincu qu’elle combattra ça.

Malheureusement, après avoir subi une chirurgie cérébrale, elle a souffert de complications et a développé une méningite.

Les choses ne semblaient pas s’améliorer et elle a ensuite été confrontée à une infection fongique à la suite de complications de la chimiothérapie et placée par la suite sur un respirateur et un support de vie.

Francesca ‘Bean’ Kaczynski a souffert d’une tumeur cérébrale agressive et est décédée à neuf mois

Kaczynski publiait régulièrement des articles sur l’épreuve que sa fille a dû subir

Le journaliste politique de CNN, Andrew Kaczynski, a tweeté à propos de sa fille demandant des prières

Le journaliste de CNN a détaillé comment sa fille a été diagnostiquée avec une « tumeur cérébrale rhabdoïde extrêmement rare et très agressive » en septembre

La veille de Noël, Kaczynski a tweeté un appel à la prière.

« Si quelqu’un peut épargner une prière pour notre haricot ce Noël, il lui demanderait simplement d’inclure Francesca dans ses pensées et d’espérer un miracle de Noël pour notre famille. »

Quelques heures plus tard, l’enfant était décédé. Kaczynski a publié une nécrologie sur Twitter et un hommage plus long à son enfant à Medium.

« Dans sa courte vie, Francesca était un bébé extraverti, audacieux et curieux. Elle avait d’énormes yeux bruns profonds qui suivaient tout ce que ses parents faisaient. Elle adorait manger et être tenue près de lui, surtout le soir. Fan de Sesame Street basée à Brooklyn, Francesca aimait faire de longues promenades à New York et Boston, jouer avec ses jouets et ses ballons, suivre des cours d’orthophonie et «caresser» (c’est-à-dire attraper) son chat Ryland.

Le couple a ajouté: « L’une de ses activités préférées était de s’entraîner à rouler dans son berceau d’un côté à l’autre. Elle adorait voir ses parents, Andrew Kaczynski et Rachel Ensign, et les saluer avec le plus grand sourire du monde et un coup de pied excité quand elle se réveillait d’une sieste. Ses nombreux sourires ont fait vibrer le monde. Elle était si généreuse avec eux, même lorsque la plupart des sourires étaient couverts par des masques et même lorsqu’elle faisait face à des défis qui effrayaient un adulte, comme un diagnostic de cancer ou une perte auditive.

Kaczynski, un père passionné, publiait régulièrement une photo sur les réseaux sociaux avec sa fille

« Dans sa courte vie, Francesca était un bébé extraverti, audacieux et curieux. Elle avait de grands yeux bruns profonds qui suivaient tout ce que ses parents faisaient. Elle adorait manger et être tenue près de lui, en particulier le soir », a lu une partie d’une nécrologie émouvante à Francesca

Le couple a annoncé que leur jeune fille était décédée la veille de Noël

Une nécrologie a été publiée en ligne, illustrant l’amour du couple pour leur fille

Le couple a demandé de futurs dons à leur cause au Dana-Farber Cancer Institute

Les parents ont déclaré que l’enfant «montrait à ses parents une sorte d’amour qu’ils n’avaient jamais connue auparavant et qu’ils ne l’oublieront jamais».

Kaczynski et Ensign ont également félicité le personnel du Boston Children’s Hospital, où Francesca a été traitée.

«Les médecins et les infirmières haletaient de joie quand ils la voyaient sourire en entrant dans sa chambre», ont-ils écrit.

« Elle adorait la musicothérapie et a eu certains de ses premiers grands rires en jouant avec un ballon d’Elmo, son personnage préféré de Sesame Street, de la boutique de cadeaux de l’hôpital pendant l’ergothérapie. À l’Halloween, elle s’est habillée avec ses infirmières dans un costume de Pasta Fagioli fait maison.

Un certain nombre de stars et de journalistes ont offert leurs propres messages de condoléances après le décès du jeune.

«Nécrologie d’une beauté déchirante. Je suis vraiment désolé. Que Dieu vous bénisse et Rachel », a tweeté l’actrice Valerie Bertinelli.

‘Oh non. Andrew, je suis vraiment désolé », a écrit l’actrice Mia Farrow.

«Toutes mes sympathies, tout en sachant que toute la sympathie du monde est totalement insuffisante pour une telle perte», a écrit le chroniqueur du New York Times Nicholas Kristoff.

«Nous sommes vraiment désolés, Andrew, et nous sommes pour toujours #TeamBeans», a déclaré l’animateur de l’émission Today Willie Geist.

‘Andrew – Je ne peux qu’imaginer ce que vous et Rachel ressentez aujourd’hui. L’amour de Francesca sera toujours avec vous et – avec le temps – vous guérirez. Prier pour vous et votre famille », a ajouté la journaliste Megyn Kelly.

‘Oh non. Andrew, je suis tellement désolé », a écrit l’actrice Mia Farrow

« Toutes mes sympathies, tout en sachant que toute la sympathie du monde est totalement insuffisante pour une telle perte », a écrit le chroniqueur du New York Times Nicholas Kristoff.

« Nous sommes vraiment désolés, Andrew, et nous sommes #TeamBeans pour toujours », a déclaré l’animateur de l’émission Today Willie Geist.