Journaliste politique de CNN Andrew Kaczynski a remercié les gens d’avoir contacté sa petite fille Francescala mort d’un cancer et partagé de nouvelles images déchirantes d’elle dans ses derniers mois.

Le journaliste de 31 ans et sa femme et le journal Wall Street journaliste bancaire Rachel Louise EnsignSon enfant est décédé à l’âge de 9 mois la veille de Noël après avoir été aux prises avec une tumeur cérébrale rhabdoïde rare et agressive et après une longue hospitalisation.

Andrew a annoncé la nouvelle tragique le jour de Noël sur les réseaux sociaux, où il avait documenté le combat de Francesca et reçu le soutien d’amis et de fans, et a publié une nécrologie que lui et Rachel ont co-écrite pour elle.

« Merci à tous, vos messages ont touché nos cœurs », a écrit Andrew sur Twitter le samedi 26 décembre. « Nous sommes très reconnaissants pour combien d’argent a été recueilli en l’honneur de Francesca pour Dana Farber pour lutter contre cette terrible maladie et nous allons passer le reste de notre vie à trouver un remède. »

Il a également partagé un vidéo de Francesca allongée dans un berceau et roucoulant, écrivant: «Je sais que beaucoup d’entre vous ne connaissiez pas Beans avant son diagnostic de cancer en septembre. Elle avait un tel dynamisme dans sa démarche avant de commencer le traitement. Et nous sommes si chanceux qu’elle a eu six mois normaux de vie. C’était à partir de la fin juillet. «