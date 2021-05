Andrew Henderson: Une ex-pute écossaise «honorée» par le rôle d’entraîneur des All-Stars du Combined Nations pour le choc contre l’Angleterre | Actualités de la Ligue de Rugby

Andrew Henderson a hâte de faire partie du personnel d’entraîneurs des nations combinées pour affronter l’Angleterre

Andrew Henderson peut être un peu ironique lorsqu’il se réfère à lui-même comme un «fier Écossais», mais il ne fait aucun doute sur sa passion pour la ligue internationale de rugby.

Bien qu’il soit né à Torquay et ait grandi sur la côte centrale en Australie, le talonneur – avec les frères Ian et Kevin – a utilisé son ascendance écossaise pour jouer pour les Bravehearts et a remporté 17 sélections, y compris en faisant partie de l’équipe pour les deux 2008. et les Coupes du monde de rugby à XV 2013.

Ayant rejoint l’entraîneur après avoir raccroché les crampons il y a six ans, Henderson sera de retour sur la scène internationale le mois prochain en tant que membre du personnel d’entraîneurs de Tim Sheens pour l’équipe All-Stars du Combined Nations qui affrontera l’Angleterre le 25 juin, en direct le Sky Sports, et le joueur de 41 ans ne pouvait pas être plus fier d’en faire partie.

L’Angleterre prête pour le choc des All Stars à la mi-saison Les hommes et les femmes d’Angleterre joueront un double en juin au stade Halliwell Jones, les deux en direct sur Sky Sports.

«C’est un honneur fantastique», a déclaré Henderson. «Nous avons ramené des racines traditionnelles, ce qui nous permet d’ouvrir notre billard pour que plus de joueurs soient impliqués.

« En outre, cela donne plus d’opportunités à ces gars-là de jouer dans un match international à part entière contre l’Angleterre.

« Nous avons vu des joueurs fantastiques au fil des ans faire partie de l’équipe des nations combinées et nous espérons dénicher de nouveaux talents pour entrer dans l’équipe. »

Henderson parle avec passion de l’histoire de l’équipe des nations combinées, dont les racines remontent au tout premier international de la ligue de rugby en 1904 qui a vu une équipe d’autres nationalités battre l’Angleterre 9-3 à Wigan.

Henderson a joué pour l’Écosse dans deux Coupes du monde

Des grands de tous les temps tels que Brian Bevan, Billy Boston et Jim Sullivan ont tous représenté l’équipe au cours des années qui ont précédé sa mise en suspens dans les années 1970, ayant été relancée entre 2011 et 2013 en tant qu’équipe d’Exiles composée de joueurs de l’hémisphère sud de la Super League.

Le Combined Nations All-Stars est cependant plus proche du concept original des autres nationalités en ce sens que les joueurs du Pays de Galles, d’Écosse, d’Irlande et de France seront éligibles à la sélection avec les Australiens, les Néo-Zélandais et les insulaires du Pacifique jouant en Super League.

Henderson sait par expérience personnelle avec l’Écosse à quel point les opportunités au niveau international peuvent être limitées pour les joueurs impliqués dans certaines de ces nations en dehors des cycles de la Coupe du monde.

Et bien qu’il reconnaisse que l’affrontement au stade Halliwell Jones vise principalement à aider à préparer l’Angleterre pour le rassemblement mondial de cette année sur ces côtes, l’entraîneur adjoint est optimiste que cela s’avérera également bénéfique pour toutes les personnes impliquées dans les All-Stars.

C’est une opportunité unique et un défi pour le personnel et les joueurs, mais c’est incroyable. Andrew Henderson, entraîneur des étoiles du combiné des nations

« Nous savons tous que les opportunités internationales sont limitées en termes de matchs joués sur la scène internationale et ne nous leurrons pas, ce match est entièrement consacré à l’Angleterre », a déclaré Henderson.

« Nous comprenons cela, mais nous ne sommes pas là pour se présenter et faire un tour de piste, nous sommes là pour rivaliser et vraiment défier l’Angleterre.

«C’est une opportunité unique et un défi pour le staff et les joueurs, mais c’est incroyable. Certains n’ont peut-être jamais été sur la scène internationale auparavant, alors ce serait leur premier aperçu.

« D’autres qui ont été avec différentes nations peuvent apporter cette expérience au parti, et je pense simplement qu’il y a tellement de points positifs pour le parti. »

Tim Sheens a remporté la Coupe du monde 2013 en tant qu’entraîneur-chef de l’Australie

Sur le plan personnel, Henderson se réjouit de la perspective de travailler avec et d’apprendre de l’entraîneur-chef des nations combinées Sheens, qui, en plus de guider l’Australie vers la gloire de la Coupe du monde en 2013, possède un vaste CV d’expérience dans la LNR, la Super League et l’État de Origine.

Cela arrive à un moment où Henderson se penche sur ce qui va suivre alors que son mandat d’entraîneur adjoint chez Warrington Wolves prendra fin lorsque l’entraîneur-chef Steve Price quittera ses fonctions à la fin de la saison 2021.

L’ancien capitaine des Barrow Raiders a déjà été salué pour son travail d’entraîneur dans deux de ses autres clubs précédents, après avoir commencé avec la formation des jeunes tout en jouant pour Sheffield Eagles, puis en passant d’entraîneur adjoint à entraîneur-chef à Londres. Broncos, et ne cache pas son ambition de devenir entraîneur-chef de la Super League.

«Quand je regarde mon parcours d’entraîneur et le parcours que j’ai parcouru, j’ai passé du temps dans l’organisation de développement des jeunes à Sheffield pendant quatre ans, puis entraîneur-chef au championnat à Londres, et quatre ans en tant qu’assistant. à Warrington », a déclaré Henderson.

Henderson a fait partie de l’équipe d’arrière-boutique de Steve Price à Warrington

«Maintenant, j’ai un aperçu de l’arène internationale et c’est une autre étape dans cette progression et ce voyage d’entraîneur qui finiront par faire de moi un entraîneur-chef de la Super League à l’avenir.

« Je suis très, très reconnaissant de l’opportunité que les personnes en charge m’ont donnée cette chance et je suis vraiment ravi de travailler avec Tim, et plus important encore, le groupe de joueurs que nous finissons par recruter pour cette équipe.

« De toute évidence, je veux transmettre une partie de mon expérience et de mes connaissances à ces gars-là, et aussi tirer parti d’eux aussi parce que nous avons d’excellents joueurs qui seront en spectacle et qui ont joué pour des entraîneurs et des équipes fantastiques. »