Les gens changent.

C’est le message même Empire bling couple Kelly Mi Li et Andrew Gray mis en évidence lors d’une discussion exclusive avec E! Nouvelles. Comme le savent les fans du hit de Netflix, la première saison de Empire bling a documenté les hauts et les bas de la relation récurrente et récurrente de Kelly et Andrew. Ce que les fans peuvent ne pas réaliser? Le tournage de l’émission a eu lieu entre fin 2018 et 2019.

Alors que le couple a indiqué qu’il avait été difficile de revivre cette période sombre dans leur romance, Andrew a également affirmé que ce n’était pas une représentation exacte de leur relation, même à son point le plus bas. Les téléspectateurs se souviendront peut-être que, dans un épisode, Andrew a explosé sur Kelly au téléphone pour l’avoir laissé seul dans leur chambre d’hôtel à Paris.

« Pour rétablir les faits, ce qui a été capturé dans la série ne reflète pas du tout notre relation », Power Rangers Megaforce acteur exprimé. «Je ne crois pas que le public – et c’est mon avis, Kelly va dire son morceau – a vraiment vu autre chose que la pire partie du temps, une courte période, qui a été mise devant la caméra.

En continuant, Andrew a qualifié le tournage de «montage», «déclencheur» et «manipulation». Quoi qu’il en soit, voir leurs difficultés relationnelles se dérouler à l’écran a laissé Andrew et Kelly en larmes.

Kelly a fait écho à son sentiment: « Il y avait certainement des choses qui étaient vraiment difficiles à regarder. Vous savez, mais pour moi, je me sens comme … vraiment fier du chemin que nous avons parcouru depuis le tournage. »