Andrew Giuliani se modèle à la place de son père et annonce une candidature pour le gouverneur de New York – RT USA News

Alors que de nombreux New-Yorkais l’ont eu avec les scandales politiques du gouverneur Andrew Cuomo, d’autres ne sont pas si sûrs que la réponse est une autre dynastie politique – bien que certains laissent passer l’idée d’un match Giuliani vs Cuomo à Albany.

Andrew Giuliani, le fils de 35 ans du politicien républicain emblématique et ancien maire de New York Rudy Giuliani, ressent l’agitation héréditaire de la politique dans son sang, a-t-il déclaré mardi à Fox News, promettant de défier l’emprise inébranlable du démocrate Cuomo de longue date sur l’État. le pouvoir de la droite et « combat« Pour amener New York »du précipice de la ruine à l’état brillant sur la colline une fois de plus.«

Annonçant officiellement sa candidature en tant que républicain au poste de gouverneur, Giuliani a clairement indiqué qu’il espérait assommer Cuomo de toute chance à un quatrième mandat et le punir pour ses actes répréhensibles présumés au milieu de la pandémie de coronavirus.





Le père de Giuliani s’est rendu célèbre pour avoir transformé les paysages sauvages parsemés de peep-show de Gotham City en un Disneyworld touristique littéral, réprimant le crime et servant de la bien-aimée de la nation « Maire d’Amérique»Après les attentats terroristes du 11 septembre – avant de finalement réussir un troisième acte en tant que conseiller juridique plus grand que nature de l’ancien président Donald Trump ces dernières années.

« Je suis un politicien sorti de l’utérus. C’est dans mon ADN», A déclaré le jeune Giuliani au New York Post, alors qu’il décrivait sa plate-forme de choix pro-business, pro-police, pro-école et insistait sur le fait que sa candidature ferait la course.l’une des confrontations épiques de l’histoire de l’État. »

À en juger par sa rhétorique explosive, le jeune républicain va également canaliser la réputation féroce de son père pour lutter contre la mafia devant les tribunaux de New York, où il s’est fait un nom avant de répondre à « l’appel » politique qui a ensuite défini sa carrière.

Andrew Giuliani ne manque pas de confiance, soulignant qu’en grandissant, il a été littéralement élevé par des loups – des loups politiques, c’est-à-dire – alors que son père était assis dans le grand fauteuil. Bien qu’il ne se soit jamais présenté à une fonction publique, Giuliani semblait convaincu que son expérience d’enfance et son passage en tant qu’assistant à la Maison Blanche de l’ancien président Trump l’avaient non seulement qualifié, mais plus susceptible de battre le démocrate sortant Andrew Cuomo – lui-même le descendant d’une famille politique de New York. Le patriarche Cuomo Mario s’est vu refuser un quatrième mandat lorsque le républicain George Pataki a atterri dans le manoir du gouverneur dans les années 1990.





Giuliani n’est pas le seul républicain à la pêche au poste de gouverneur. Alors que Cuomo est tombé dans un scandale de harcèlement sexuel tout en chantant ses propres louanges et en vendant un mémoire alors même que son département de la Santé aurait dissimulé les décès de Covid-19 dans des maisons de retraite, d’autres sont entrés dans la mêlée. Le républicain Lee Zeldin a également annoncé sa candidature pour le rôle, et Rob Astorino, ancien exécutif du comté de Westchester et candidat au poste de gouverneur échoué à partir de 2014, prévoit également de lui donner une autre chance.

Compte tenu de l’ancienneté et des relations politiques de Zeldin et d’Astorino, le nom de la star de Giuliani risque de ne pas attirer l’énergie sûre avec laquelle les fidèles du parti pourraient autrement oindre le jeune potentiel « agent de change. »

Si Giuliani obtenait le soutien du Parti républicain, il devrait encore éliminer Cuomo aux urnes, où le démocrate à vie a été considéré comme un shoo-in – bien que la plupart des récents concours de gouvernement de l’État aient inclus des campagnes de grêle-Mary de candidats improbables. exigeant un régime plus progressiste à Albany. Plus récemment, ce rôle est allé à l’actrice de ‘Sex and the City’ Cynthia Nixon, qui a primé Cuomo en tant que démocrate.

Alors qu’Andrew Giuliani est clairement enthousiasmé à l’idée de se battre contre son ennemi aux poches profondes, l’idée d’une bataille entre deux riches familles politiques bruyantes en lice pour la présidence du gouverneur à Albany n’a pas vraiment gagné les cœurs et les esprits sur les médias sociaux.

New York: Nous devons nous débarrasser de Cuomo.Andrew Giuliani: Élisez-moi à la place.New York: Ouais, non. Etait bon. – Taylor ‘entièrement vaxxed’ Summers 💉💉📻 (@twbsummers) 18 mai 2021

C’est vraiment un spectacle de cirque fou. C’est comme regarder American Horror Story. – SandyA (@ SandyA26484550) 18 mai 2021

Beaucoup ont roulé des yeux pour voir Giuliani échanger sur sa marque de manière aussi crasseuse, bien que d’autres aient souligné que Cuomo lui-même n’avait jamais été du genre à se retirer de l’auto-promotion, basée sur le nom ou autre, ajoutant que cela ne devrait pas être un disqualifiant.

Le lien entre le grand ego stupide de Cuomo et une qualité de vie inutilement inférieure à New York est assez explicite avec celui-ci – 𝗡𝗼𝗹𝗮𝗻 𝗚𝗿𝗮𝘆 (@mnolangray) 17 mai 2021

Pour Cuomo, tout est question de contrôle gouvernemental, de son pouvoir et de son ego. IL veut être celui qui redonnera aux New Yorkais leurs libertés quand IL le dit, pas n’importe qui d’autre. S’il s’agissait de « faire confiance à la science », Cuomo suivrait le CDC et changerait le mandat de masque de NY AUJOURD’HUI! – Lee Zeldin (@leezeldin) 14 mai 2021

Alors que le plus jeune Giuliani façonne peut-être sa vie sur le modèle de celle de son père, Andrew Giuliani devra mettre sa campagne en marche, en commençant par surmonter l’ombre d’une enquête du FBI en cours contre son père – qui, dans ce cas, est sondé. par les enquêteurs plutôt que de sonder lui-même. Mais là encore, Cuomo est personnellement sous deux enquêtes d’État, il est donc à peine en mesure de prêcher.

