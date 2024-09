Andrew Garfield partage un souhait qui n’a pas encore été exaucé dans sa carrière

Andrew Garfield partage un souhait qui n’a pas encore été exaucé dans sa carrière. Au cours de son illustre carrière, Andrew Garfield a travaillé avec de nombreuses stars, mais il y avait un acteur avec lequel il souhaitait le plus travailler : Ryan Gosling.

Lors d’un entretien avec Le journaliste hollywoodienle Incroyable Spider-Man La star a déclaré: «J’adorerais travailler avec. J’ai fait un screen test avec Ryan il y a 20 ans et depuis, j’ai eu envie de faire quelque chose avec lui. Il est très inspirant pour moi.

Par ailleurs, Andrew devrait jouer dans Nous vivons des temps, et sa réaction à la première réception du scénario a été assez réfléchie.

«Quand je lis [the script]j’étais en profonde contemplation sur le sens de la vie. Comme toujours, mais peut-être plus prononcé à ce moment-là. »

Il a ajouté : « Je pensais à la vie, à la mort, à l’amour, au sens, au temps… à l’âge de 39 et 40 ans, une sorte de crise de la quarantaine, regardant vers l’avant, regardant en arrière, regardant exactement où je suis et pensant : « Et maintenant ? »

« Ce scénario est arrivé, et c’était comme si je l’avais écrit depuis cet endroit », a-t-il expliqué, rappelant qu’il devait se demander : « Comment ai-je si bien écrit cela ? Je ne suis pas un écrivain' », a noté l’homme de 41 ans.