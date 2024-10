Andrew Garfield partage le don qu’il a découvert en faisant le deuil de sa mère

CNN

Andrew Garfield est généreux avec son chagrin.

Non pas que les autres devraient attribuer de la valeur au processus de deuil, mais la capacité de Garfield à exprimer avec autant d’amour et de poésie son chagrin pour sa mère, Linda, décédée d’un cancer du pancréas en 2019, offre un cadeau de connexion et, peut-être, de catharsis, à toute personne subissant une perte.

« Les qualités de ma mère qui étaient les plus évidentes ou apparentes étaient la douceur, la gentillesse, la générosité », a déclaré Garfield à Anderson Cooper de CNN lors d’une discussion réfléchie pour la troisième saison du podcast « All There Is ». « Sur son lit de soins palliatifs, elle était plus préoccupée par les infirmières que par sa propre douleur et son inconfort. Elle était ce genre de personne.

Lorsque l’acteur a évoqué la mort de sa mère lors d’une apparition en 2021 dans « Le Late Show avec Stephen Colbert», vu plus de 2 millions de fois sur YouTube, sa vulnérabilité a semblé toucher le cœur de nombreuses personnes qui pleuraient elles-mêmes leurs proches pendant la pandémie.

« J’espère que ce chagrin restera avec moi, car c’est tout l’amour inexprimé que je n’ai pas pu lui dire, et je lui ai dit tous les jours », avait déclaré Garfield à l’époque. « Elle était la meilleure d’entre nous. »

Le chagrin est resté avec lui, comme il l’espérait, presque cinq ans après la mort de sa mère.

«C’est tellement bizarre. C’est comme le désir et le chagrin, l’habiter pleinement et ressentir que c’est la seule façon pour moi de me sentir à nouveau proche d’elle », a déclaré Garfield à Cooper.

C’est sa mère, décrite par Garfield comme créative et sensible à son angoisse d’adolescent, qui l’a encouragé pour la première fois à explorer une carrière dans les arts. Lorsqu’il a essayé de jouer, ce que Garfield a comparé en plaisantant à « rejoindre le cirque », il a senti qu’il avait trouvé sa place. Des dizaines de rôles au cinéma et à la télévision, deux nominations aux Oscars et une franchise de super-héros ont suivi.

Le dernier projet de Garfield, le triste et romantique « We Live in Time », revient sur le thème du deuil. Il joue dans le film avec Florence Pugh dans le rôle d’un jeune couple vivant avec un diagnostic de cancer.

« Il y a une prise de conscience croissante du fait que le temps est court et conditionnel et donc chaque instant semble très sacré, de petits moments minuscules, de grands moments expansifs. C’est comme une méditation sur la brièveté et le caractère sacré de la vie et on a l’impression que chaque scène est une scène de chagrin », a déclaré Garfield à propos de l’histoire. « C’est un film magnifique, c’était beau à vivre, et c’est méditatif, et c’est très sage, et c’est aussi plein de rage, enragé contre la mort de la lumière. »

La lumière de Garfield brûle toujours, même si elle est altérée, alors qu’il concilie la vie sans sa « mère » britannique bien-aimée.

« Je sais pertinemment que la vie est courte et que les choses qui comptaient avant n’ont plus d’importance. Et je pense que lorsque je dis que les choses ont un goût différent, je pense que les choses peuvent avoir un goût beaucoup plus sucré maintenant à cause du chagrin que j’ai ressenti, et qu’elles peuvent avoir un goût beaucoup plus amer », a déclaré Garfield à Cooper. « Mes sentiments à l’égard du monde actuel, de la politique, de la culture, de la situation dans laquelle nous nous trouvons en tant que communauté, communauté mondiale, peuvent me remplir de beaucoup plus d’amertume, d’aigreur, de colère et de rage. Je peux ressentir beaucoup plus mon désespoir, mon désespoir, et dans une égale mesure, je peux ressentir un puits d’espoir bien plus profond.

Garfield a trouvé l’espoir – et le soutien – grâce à ses amitiés, dans la nature et dans le travail créatif vers lequel sa mère l’a guidé.

« Le chagrin et la perte sont la seule voie vers la vitalité d’être en vie », a déclaré Garfield. « La blessure est la seule voie vers le don. »