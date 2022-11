Andrew Garfield parle de “l’obligation sociétale” d’avoir des enfants avant 40 ans

Andrew Garfield approche du big 40 l’année prochaine. Le “Tick, Tic… Boum !” La star a parlé de dire au revoir à ses 30 ans dans une récente interview et comment il s’est libéré de “l’obligation sociétale” d’avoir des enfants au moment où il atteint 40 ans.

L’acteur de “Spider-Man” a expliqué comment lui et tous ses amis du lycée entrent ensemble dans la quarantaine et bien qu’ils aient tous le même âge, ils sont tous à des moments différents de leur vie.

“J’ai toujours pensé que je serais la première à avoir des enfants et à m’installer, et ils sont tous dans la merde et quelques enfants en profondeur, pour la plupart”, Garfield a déclaré à GQ.

L’acteur a également parlé de sortir de la construction selon laquelle il doit avoir des enfants à un certain moment de sa vie.

“Me libérer de l’obligation sociétale de procréer à l’âge de 40 ans a été une chose intéressante à faire avec moi-même”, a-t-il déclaré.

La mère de Garfield est décédée en 2019, et il a également mentionné son décès et comment il aurait aimé qu’elle rencontre les enfants qu’il pourrait avoir.

“Laisser tomber une idée de ce à quoi une chose devrait ressembler, ou être, ou se sentir. Et celle-là est grande [to let go of], parce que bien sûr j’aurais aimé que ma mère rencontre mes enfants, si je dois avoir des enfants. Et elle le fera. En esprit. Elle sera là pour ça. Je sais qu’elle est là, pour tous les grands”, a expliqué Garfield.

“Mais, oui. La vie, la vie, la vie. La vie est en charge. Nous verrons. Nous verrons ce qui se passera. Je suis curieux”, a-t-il poursuivi.

Garfield a joué Peter Parker / Spider-Man dans “The Amazing Spider-Man” en 2012 et la suite du film en 2014. Il était en couple avec sa co-star de “Spider-Man” Emma Stone, avant leur rupture en 2015. Il est récemment revenu au rôle dans le dernier film de Tom Holland “Spider-Man”, “Spider-Man: No Way Home”, où Tobey Maguire a également fait une apparition.

Parmi les autres travaux récents de Garfield, citons “Tick, Tick… ​​Boom !”, où il a montré son côté musical et le film de 2021 “The Eyes of Tammy Faye” avec Jessica Chastain. Il était également dans la mini-série télévisée “Under the Banner of Heaven” en 2022.

Depuis ces rôles, Garfield a déclaré qu’il faisait une pause pour prendre du temps et réfléchir à ce qui allait suivre pour lui.