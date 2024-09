Andrew Garfield parle de la crise de la quarantaine avant « We Live in Time »

Andrew Garfield et Florence Pugh jouent un couple dans « We Live in Time »

Andrew Garfield traversait une crise de la quarantaine lorsqu’il a lu le scénario de Nous vivons dans le temps.

Andrew a sauté sur l’occasion de faire le film car il reflétait ses pensées de l’époque d’une manière qui donnait l’impression qu’il avait écrit le scénario lui-même.

Nous vivons dans le temps met en vedette Florence Pugh en face L’incroyable Spider-Man étoile. Le couple traverse des événements qui changent leur vie, notamment un divorce et un cancer de l’ovaire récurrent, ainsi que la joie d’être parent.

Lors d’une conférence de presse après la projection du film au Festival de Saint-Sébastien, Andrew a rappelé ses pensées en lisant le scénario de Nick Payne : « Quand j’ai lu [the script]j’étais en profonde contemplation sur le sens de la vie. Comme toujours, mais peut-être plus prononcé à ce moment-là. Je pensais à la vie, à la mort, à l’amour, au sens, au temps… à l’âge de 39 et 40 ans, une sorte de crise de la quarantaine, regardant vers l’avant, regardant en arrière, regardant exactement où je suis et pensant : « Et maintenant ? ‘»

Il a poursuivi : « Ce scénario est arrivé, et c’était comme si je l’avais écrit à partir de cet endroit », a-t-il expliqué, rappelant qu’il devait se demander : « Comment ai-je si bien écrit cela ? Je ne suis pas un écrivain.’

Il a fait valoir que si lui et Payne envisageaient les mêmes concepts en même temps, cela signifiait que « ces choses, « il doit y avoir quelque chose, quelque chose d’universel dans cette histoire. »

Il a également réfléchi au concept d’héroïsme lorsqu’un journaliste a qualifié ses personnages et ceux de Pugh de héros.

« J’ai du mal avec ce mot en ce moment dans notre culture », a expliqué la star de Hacksaw Ridge. « Quiconque dans ma vie a vécu quelque chose de similaire à ce que Tobias et Almut vivent rejetterait l’idée d’être héroïque. »

Il a poursuivi : « Des gens de ma famille et des amis proches qui ont vécu des choses de la nature la plus horrible, le genre de choses où l’on se demande si l’univers contient une quelconque justice, ces moments où l’on se demande : « Quelle est la configuration ? ici et comment suis-je censé continuer ? Ceux qui trouvent un moyen de continuer rejetteraient catégoriquement l’idée d’être héroïques. C’est une nécessité.

Il a ensuite commencé à expliquer ce qu’il aime chez les deux personnages, et a reçu les plus grands applaudissements des journalistes.

Il a déclaré : « Ce que j’aime chez ces deux personnes, c’est qu’elles représentent ce désir étrange, mystérieux, éternel et inexplicable de vivre face au chagrin et à la perte les plus horribles. Et comment nous, en tant qu’êtres humains, trouvons cette force, ce désir, cette petite flamme du désir de vivre encore et encore.

« Il y a probablement des gens dans cette pièce qui vivent quelque chose qui n’est pas sans rappeler ces personnages, qui font face à la mort et choisissent quand même de vivre. Je trouve cela remarquable », a-t-il ajouté, sous les plus vifs applaudissements de la matinée », a-t-il conclu.

Andrew Garfield et Florence Pugh avec Nous vivons dans le temps sortira en salles limitées aux États-Unis le 11 octobre.