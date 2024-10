Andrew Garfield n’était pas prêt pour les niveaux de renommée de Spider-Man

Un nouveau profil d’Andrew Garfield dans Écuyer passe beaucoup de temps à se demander à quel point il n’aime pas la célébrité. Parfois, il insiste auprès des gens dans la rue sur le fait qu’il est pas Andrew Garfield ; il dit qu’il n’est pas sûr d’avoir un jour des enfants à cause de l’examen minutieux de sa vie. Ce sont des malheurs difficiles à vivre si vous êtes un acteur hollywoodien, mais il ne pouvait pas connaître la véritable extrémité de la gloire avant d’être choisi. L’incroyable Spider-Man.

À l’époque, Garfield était tellement excité à l’idée de décrocher le rôle de Peter Parker qu’il a immédiatement appelé ses parents à 3 heures du matin et leur a crié : « Je n’ai plus besoin de ces putains d’études de commerce, papa ! » Mais il a été découragé par ses interactions avec la presse, qui semblait réagir de manière excessive chaque fois qu’il se montrait trop honnête. « C’était comme : « Hé, rassemblons-nous tous pour la dépression mentale de ce type » », a-t-il déclaré au média. « En réalité, j’en étais loin. Honnêtement, je posais simplement les questions que tout le monde se pose sur la vie et l’existence, sur ce qui compte et ce qui ne l’est pas.

En fin de compte, il se peut que Sony ait supprimé un troisième Incroyable Spider-Man film, car cela a permis à Garfield de prendre du recul et d’explorer des films et des projets théâtraux plus petits. Mais parce que son histoire de Spider-Man était « laissée en suspens », il a trouvé « vraiment curatif » de revenir en tant que personnage de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Et si jamais quelqu’un voulait qu’il revête à nouveau le costume de Spidey, «Bien sûr, je reviendrais à 100 % si c’était la bonne chose, si cela s’ajoute à la culture, s’il y a un concept génial ou quelque chose qui n’a jamais été réalisé auparavant, qui est unique, étrange et excitant et que vous pouvez mordre à pleines dents. dans », dit-il. «J’adore ce personnage et il apporte de la joie. Si une partie de ce que j’apporte est de la joie, alors je suis joyeux en retour.