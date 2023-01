Andrew Garfield flirte avec un intervieweur aux Golden Globes, Twitter les veut dans Romcom

Andrew Garfield, deuxième tour de flirt avec l’animatrice de Chicken Shop Date, Amelia Dimoldenberg, est descendue sur le tapis rouge des Golden Globes et cela fait encore une fois Twitter demander collectivement, “quand est-ce mon tour?” Dimoldenberg menait des interviews sur le tapis rouge et son interaction avec Garfield est depuis devenu viral sur Internet. Dans un échange charmant et maladroit, l’acteur l’a comparée à un “capybara à l’état sauvage”, lui a dit qu’il n’avait jamais voulu la voir avant d’ajouter rapidement qu’il n’avait jamais voulu la voir. dans ces situationset lui a également dit que leurs placements astrologiques signifiaient qu’ils s’entendraient très bien.

Twitter a besoin d’une comédie romantique mettant en vedette les deux ASAP. “Elle est vraiment le soldat le plus fort de Dieu parce que la façon dont je rougissais, riais et frappais mes jambes et je n’étais même pas LÀ… j’aurais vraiment été parti [sic]”, a écrit un utilisateur.

elle est vraiment le soldat le plus fort de Dieu parce que la façon dont je rougissais et riais et frappais mes jambes et je n’étais même pas LÀ… j’aurais vraiment été parti pic.twitter.com/Wahw1F3QgM— escouade de protection iman vellani❕ (@avngrswft) 12 janvier 2023

Récemment, une interaction saine entre Kate Winslet et un jeune journaliste est également devenue virale. L’acteur, dont Avatar : la voie de l’eau est sorti récemment, a rassuré le jeune journaliste qui semblait s’être un peu énervé. “C’est ma première fois”, a déclaré le journaliste à Kate. “C’est la première fois que vous le faites ? OK, eh bien, devinez quoi. Quand nous ferons cette interview, ce sera l’interview la plus incroyable de tous les temps. Et savez-vous pourquoi ? Parce que nous avons décidé que ce sera le cas”, lui a dit l’acteur d’une voix chaleureuse et rassurante.

“Donc, nous avons décidé maintenant, toi et moi, que ça va être une interview vraiment fantastique. Et tu peux me demander tout ce que tu veux et tu n’as pas à avoir peur, tout va être incroyable”, a-t-elle ajouté. “Tu as compris. OK, allons-y !”

