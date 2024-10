Andrew Garfield flirte avec Amelia Dimoldenberg lors de « Chicken Shop Date »

La prophétie s’accomplit.

Andrew Garfield a finalement rencontré Amelia Dimoldenberg dans son émission de discussion, Date du magasin de pouletaprès avoir partagé avec elle une récente rencontre sur le tapis rouge qui a capturé leur chimie coquette et est devenue virale.

« Pouvons-nous convenir qu’il y a une petite malédiction là-dedans ? » » a demandé Garfield.

« Quoi, comme une mauvaise malédiction ? » Dimoldenberg a répondu.

« Dans le sens où, vous savez, nous avons eu quelques interactions charmantes… nous pouvons admettre que ça a été génial », a-t-il déclaré.

Amelia Dimoldenberg et Andrew Garfield sur « Chicken Shop Date ».

Dimoldenberg a accusé l’acteur de s’être délibérément éloigné d’elle. « Ouais, c’était tellement vibré que tu m’évites depuis deux ans parce que les vibrations étaient trop difficiles à gérer pour toi », a-t-elle dit. « En fait, je suis surpris que tu sois là. »

Garfield a ensuite souligné l’artifice de Date du magasin de poulet. « Je me sens manipulé. Je n’aime pas les jeux », a-t-il déclaré. « Pensez-vous vraiment qu’il est possible qu’il y ait quelqu’un qui soit assis à ce siège et qui dise : ‘Attendez une minute, je viens de réaliser que c’est ça’ ? »

Dimoldenberg a répondu par l’affirmative. « Ouais, n’est-ce pas ? »

Après que Garfield ait remis en question « la configuration » de l’émission, l’animateur a rétorqué : « Mais n’est-ce pas comme rencontrer quelqu’un au travail ? »

« Ouais, ouaismais quels autres lieux de travail…? » Répondit Garfield en désignant les caméras qui les entouraient.

« Ton lieu de travail », a déclaré Dimoldenberg, en faisant référence à l’industrie cinématographique.

« Ouais, exactement, combien de ces relations fonctionnent ? » a postulé Garfield, qui a eu des relations amoureuses avec Emma Stone, Rita Ora et Susie Abromeit. « Je veux dire, c’est comme des trucs flash-in-the-pan d’habitude. »

L’hôte a également demandé au Réseau Social star ce qu’il pense des Oscars après avoir été nominé pour le meilleur acteur pour Crête de scie à métaux en 2017 et Cochez, cochez… Boum ! en 2022. « Tout cela a signifié quelque chose pour moi dans le passé, et je pense que j’en ai besoin, et puis quand je n’ai pas gagné plusieurs fois, je me suis dit : ‘Je suppose que je devrais peut-être abandonner ça.’ rêve », a-t-il réfléchi.

« C’est probablement lorsque vous cesserez de vous en soucier que cela se produira », a répondu Dimoldenberg. » Apparemment, c’est aussi ce qui arrive avec l’amour. C’est pourquoi j’étais très détendu aujourd’hui. Parce que j’ai abandonné. En fait, j’ai abandonné. J’ai en fait abandonné, alors… »

Après d’autres plaisanteries affectueuses, Garfield a demandé : » Seriez-vous plus attiré par moi si j’avais un Oscar ? »

« Peut-être, oui », a déclaré Dimoldenberg.

« Merci pour votre honnêteté », a répondu l’acteur.

« Parce qu’alors je viendrais chez toi et c’est juste là », imagina-t-elle. « Tu vois ce que je veux dire ? Ce serait plutôt chaud, pour être honnête : lauréat d’un Oscar. »

Cela a envoyé Garfield dans une spirale. « F—. Mon désir est de retour », a-t-il déclaré. « Mais ensuite j’essaie de te plaire, et c’est foutu. Ce n’est pas le genre de relation que je veux. »

Dimoldenberg a tenté de pivoter. « ‘Je m’en fiche de savoir si vous êtes oscarisé ou non' », a déclaré Garfield, répétant sa remarque. « Mais je serais plus chaud. »

L’animateur a finalement remporté le tête-à-tête avec le rare hybride compliment-insulte : « Non, tu es déjà plutôt chaud. »

Andrew Garfield.

Garfield a également posé à Dimoldenberg un certain nombre de questions personnelles, allant à l’encontre de la tendance habituelle selon laquelle elle contrôle le flux de messages. Date du magasin de poulet. « Veux-tu te marier ? Veux-tu avoir des enfants ? Quels sont tes désirs ultimes ? » » s’enquit-il, riant de sa résistance à devenir vulnérable.

« Quoi ? Les questions comme celle-ci sont adorables ! » il a continué. « Tu préférerais ne pas le faire ? Vas-tu le dénoncer de toute façon parce qu’il s’agit de toi ? C’est des conneries… Allez, laisse cette interview être ce qu’elle est. C’est, genre, une ambiance différente, un style différent. « .

Dimoldenberg a admis que les deux hommes avaient un véritable lien. « Je pense qu’il se passe quelque chose », a-t-elle déclaré.

« Penses-tu vraiment cela, ou est-ce pour le – si ce n’était pas là, penses-tu que nous irions réellement à un rendez-vous ? » » a demandé Garfield, faisant à nouveau signe aux caméras. « Pensez-vous que cela a gâché le fait que nous aurions pu avoir un rendez-vous à un moment donné ? Peut-être. »

Plus tard, Garfield a noté : « Je pense que nous passerions un très bon moment sans la caméra. Je pense que nous profiterions simplement de la compagnie de chacun. »

Dimoldenberg a alors érigé un mur : « Je pense que nous devrions être amis. »

La date s’est terminée sur une note ouverte. « Vous avez mon numéro. Vous m’avez demandé mon numéro lors d’une fête », a déclaré Dimoldenberg.

« Je l’ai fait », a répondu Garfield. « J’ai l’impression que cela devrait être un tour d’entraînement. J’ai l’impression que nous devrions le refaire, en fait. Et mieux. »

