Andrew Garfield fait une pause dans sa carrière d’acteur : “J’ai besoin d’être un peu ordinaire pendant un moment”

Andrew Garfield prend du recul par rapport à sa carrière d’acteur.

La star de “The Amazing Spider-Man” s’est entretenue avec Variété sur la nécessité de faire une pause dans le jeu et “d’être un peu ordinaire pendant un moment”.

“Je vais me reposer un peu”, a déclaré Garfield au point de vente. “Je dois recalibrer et reconsidérer ce que je veux faire ensuite et qui je veux être et être juste un peu une personne pendant un moment. Parce que, comme vous le savez, c’est une machine à laver, cette saison des récompenses.”

Garfield, 38 ans, a noté qu’il était reconnaissant pour la récente reconnaissance, mais il a dit: “Je dois juste être un peu ordinaire pendant un moment.”

Garfield a récemment joué dans “The Eyes of Tammy Faye” et “Tick, Tick… ​​Boom!” Son rôle le plus actuel en tant que détective Jeb Pyre dans “Under the Banner of Heaven” sort son premier épisode de la série limitée jeudi.

L’émission FX est une adaptation en série du roman policier de 2003 de Jon Krakauer, “Under the Banner of Heaven”. L’émission présente un équilibre entre religion et meurtre, ce qui n’a pas été facile à filmer pour Garfield.

“Je pense que c’était en fait une nécessité pour nous d’avoir des soirées jeux et d’aller dans la nature et de faire de la randonnée, et vous savez, nager et plonger dans des lacs et danser et manger de la bonne nourriture pour que nous puissions vraiment revenir et nous donner pleinement [to the work]”, a déclaré Garfield au point de vente. “Nous devions continuer à prendre soin de nous-mêmes afin de pouvoir nous occuper de l’histoire.”

Bien que Garfield soit largement connu pour ses rôles au cinéma, y ​​compris ses rôles dans la série “The Amazing Spider-Man”, il a fait des apparitions à la télévision. L’une de ses premières fois à filmer une émission télévisée, c’était à 21 ans dans une émission basée au Royaume-Uni intitulée “Sugar Rush”.

“Je me souviens d’avoir eu ce premier concert à la télévision et de savoir que j’allais être payé pour jouer de manière à pouvoir payer mon loyer et à avoir un bon repas occasionnel par mois”, se souvient Garfield. “Je me souviens d’être sorti avec mes amis ce soir-là et d’avoir fait la fête. Nous sommes allés dans un club appelé Turnmills. C’était compliqué. J’étais si heureux.”

“Under the Banner of Heaven” met également en vedette Daisy Edgar-Jones, Gil Birmingham, Sam Worthington et Wyatt Russell. La série a été écrite par l’acteur oscarisé Dustin Lance Black et produite par David Mackenzie.

Le personnage de Garfield, le détective Pyre, est un détective mormon qui enquête sur le meurtre d’une mère, le personnage d’Edgar-Jones, et de sa fille par des adeptes de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.