Andrew Garfield fait un commentaire rare sur le réalisateur de « Hacksaw Ridge », Mel Gibson

Andrew Garfield a partagé ses bons souvenirs alors qu’il travaillait avec le réalisateur Mel Gibson sur le drame de guerre de 2016 Crête de scie à métaux.

Pour un Films de ma vie figure dans le nouveau numéro de PersonnesGarfield a réfléchi sur plusieurs de ses films, dont sa nouvelle romance Nous vivons dans le temps, The Amazing Spider-Man et le film réalisé par Gibson Crête de scie à métaux.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait appris en travaillant avec l’acteur oscarisé Un cœur brave Le réalisateur Gibson, Garfield a déclaré : « En fait, j’ai beaucoup appris. J’ai appris que les gens peuvent guérir. J’ai appris que les gens peuvent changer, qu’ils peuvent obtenir de l’aide. J’ai appris que tout le monde mérite le respect. Et que les gens méritent une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Qu’aucun de nous n’est infaillible.

Selon la publication, avant de réaliser le film sur Seconde Guerre mondiale Soldat Desmond Doss, un pacifiste qui a refusé de porter une arme à feu lorsqu’il servait dans l’armée, l’acteur juif a déclaré avoir eu des « conversations profondes et importantes » avec Gibson, qui a fait des déclarations antisémites lors de son arrestation pour conduite en état d’ébriété en 2006.

De plus, il a ajouté : « Il a réalisé beaucoup de belles guérisons avec lui-même. Et Dieu merci. Parce que c’est un cinéaste extraordinaire et je pense qu’il mérite de faire des films. Il mérite de raconter des histoires, car il a un très, très grand cœur compatissant.

De plus, le Réseau Social L’acteur a poursuivi en admettant : « C’est le genre de réalisateur qui viendrait derrière les moniteurs, juste les yeux mouillés. Il savait quand c’était bien et quand ce n’était pas bien. Et je lui ai vraiment fait confiance. Et c’est un conteur viscéral donc il peut ressentir… Il a l’air de ne pas pouvoir s’empêcher de tout ressentir. C’est un gars vraiment empathique.

De plus, huit ans après Crête de scie à métauxGarfield joue dans Nous vivons dans le tempsune romance déchirante sur Tobias, nouvellement célibataire, qui tombe amoureux du talentueux chef Almut, interprété par Florence Pugh.

Il convient de mentionner que Nous vivons dans le temps est maintenant en salles avant de se développer le vendredi 18 octobre.