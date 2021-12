Andrew Garfield et Tobey Maguire sont-ils dans « Spider-Man: No Way Home? » La réponse révélée

C’est la seule question à laquelle nous voulions une réponse définitive : Andrew Garfield et Tobey Maguire sont-ils dans « Spider-Man : No Way Home » ? Maintenant que le film est sorti, décomposons ce qui s’est passé. SPOILERS À VENIR !

Pendant des mois, il y a eu des spéculations constantes quant à savoir si oui ou non Andrew Garfield et Tobey Maguire apparaîtraient comme leurs itérations de Spider-Man aux côtés Tom Holland dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Tom et Andrew ont toujours nié les rumeurs dans les interviews au cours de la dernière année. Spider-Man : Pas de chemin à la maison est sorti en salles le 17 décembre, mettant enfin un terme aux questions une fois pour toutes.

Les théories et les discussions qui ont envahi Internet découlent du multivers entrant en jeu dans l’univers cinématographique Marvel. Lorsque Alfred Molina, Willem Dafoe, Église Thomas Hayden, Rhys Ifans, et Jamie Foxx méchants du passé Homme araignée il a été confirmé que les films étaient dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les fans se demandent immédiatement si les héros qui les ont abattus – Andrew et Tobey – les rejoindraient également dans le film. Alors, Andrew et Tobey sont-ils dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison? La réponse est…

Andrew et Tobey sont dans « Spider-Man: No Way Home »

Oui, Andrew Garfield et Tobey Maguire sont dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison! Ils reprennent leurs versions de Peter Parker/Spider-Man dans le film. Ils reviennent à la suite de la mort tragique de tante May aux mains du Bouffon vert. MJ et Ned essaient de trouver Peter, mais il est introuvable. Ned, qui a toujours la fronde du docteur Strange, ouvre un portail dans l’espoir de retrouver son Peter.

Lorsqu’il ouvre le portail, Ned et MJ sont présentés à un autre Spider-Man, celui joué par Andrew. Lorsque MJ demande qui il est, Andrew explique qu’il est Peter Parker dans le sien monde. Andrew’s Peter est fasciné par cette nouvelle réalité. MJ lui demande de prouver qu’il est Peter Parker. Il finit par ramper au plafond juste pour leur montrer.

Ned et MJ se rendent compte que Ned a ouvert le mauvais portail au mauvais Peter Parker, alors ils décident de réessayer. Cette fois, ils sont présentés à un autre Peter Parker, celui joué par Tobey. Andrew et Tobey’s Peters se rencontrent pour la première fois et ils s’embrassent immédiatement.

Tobey dit qu’il a le sentiment que Peter Parker de Tom a besoin de son aide depuis qu’il est arrivé ici. Le Peter d’Andrew est d’accord avec lui. MJ et Ned emmènent Tobey et Andrew dans la cachette secrète de leur Peter. Le moment épique où les trois versions de Spider-Man se rencontrent pour la première fois est plus épique que vous n’auriez jamais pu l’imaginer.

Tom est bouleversé par la mort de tante May, alors il se prépare à renvoyer les Peter dans leurs mondes. MJ le fait s’arrêter assez longtemps pour que Tobey admette que son oncle Ben a été tué et que c’était de sa faute. Andrew révèle qu’il a perdu Gwen, qui, selon lui, était « mon MJ ». Il ajoute : « Je n’ai pas pu la sauver. Je ne pourrai jamais me pardonner ça. Mais il réalisa qu’il devait passer à autre chose car c’est ce que Gwen aurait voulu.

Tobey fait écho aux derniers mots que tante May a dit à Peter avant sa mort, les mêmes mots que l’oncle Ben a dit à Tobey, « Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. » Tobey dit à Peter: « Peut-être qu’elle n’est pas morte pour rien. » Les trois Spider-Mans décident de faire équipe pour guérir les méchants.

Tout en travaillant sur les remèdes, Andrew demande à Tobey s’il a quelqu’un de spécial. Tobey mentionne son MJ et dit « c’est un peu compliqué ». Il note que cela « a pris du temps mais nous l’avons fait fonctionner ».

Tobey, Andrew et Tom se rendent à la Statue de la Liberté pour affronter les méchants. La plaisanterie entre les trois est sans effort. Ils travaillent tous ensemble de façon héroïque. Pour Andrew et Tobey, c’est comme si le temps ne s’était pas écoulé. Au milieu des combats, MJ est éjecté de l’échafaudage et commence à s’effondrer vers le sol.

Peter Parker d’Andrew sauve MJ

Tom poursuit MJ, mais il est emporté par le Bouffon Vert. Andrew obtient sa deuxième chance après la mort de Gwen et est capable de sauver MJ. Il pleure après l’avoir sauvée avec succès.

Plus tard, tout se résume à Tom contre Green Goblin. Tom est prêt à tuer Goblin, mais Tobey l’arrête avant qu’il ne soit trop tard. Goblin finit par poignarder Tobey, mais Andrew et Tom sont toujours capables de guérir Goblin. Alors que le soleil se lève, Tom doit prendre une décision déchirante afin d’empêcher d’autres personnes d’autres univers d’entrer dans son monde. Il demande au docteur Strange de faire oublier à tout le monde, y compris MJ et Ned. Le docteur Strange souligne à Tom que ce sera comme s’il n’avait jamais existé.

Tom accepte le sacrifice. Il remercie Tobey et Andrew de l’avoir aidé dans ses moments difficiles. Ils partagent tous un doux câlin avant que Tom ne parte pour dire au revoir à MJ et Ned. « Je vais vous faire vous souvenir de moi », dit Tom à MJ les larmes aux yeux. Le docteur Strange termine son sort, renvoyant Tobey et Andrew dans leurs mondes avec les méchants guéris. Tom doit affronter sa nouvelle réalité seul et sans Ned et MJ, mais il n’oubliera jamais l’aide de Tobey et Andrew quand il en avait le plus besoin.