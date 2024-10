Andrew Garfield et Kate Tomas ont rompu « il y a des mois »

Andrew Garfield et Kate Tomas se sont séparés après une brève relation.

Tomas a franchement confirmé l’état de sa relation avec le Homme araignée star dans la section commentaires de sa récente publication Instagram.

Dans la section commentaires de sa publication sur les réseaux sociaux mise en ligne le 11 octobre, une fan s’est renseignée sur l’état de leur relation.





Est-ce que tu sors toujours avec Andrew Garfield ? » a demandé le fan. « Si c’est le cas, dites-lui que je suis fan de lui, s’il vous plaît. Merci. »

Le « philosophe » autoproclamé a répondu en écrivant : « Nous avons rompu il y a des mois. »

« Mais je suis sûr qu’il sera heureux de savoir qu’il est aimé », a poursuivi Tomas, 42 ans.

Le couple s’est lié pour la première fois plus tôt cette année, en mars, lorsqu’ils ont été aperçus en double relation avec la chanteuse Phoebe Bridgers et le comédien Bo Burnham à Malibu, en Californie.

Plus tôt dans une interview, Garfield avait indiqué qu’il avait choisi de garder sa vie personnelle à l’abri des regards du public.

« Je ne suis pas très connu du public parce que je l’ai conçu de cette façon pour moi-même », a-t-il déclaré. Agitation en 2021.

« Pour mon travail, ça me convient, mais sinon, je me bats pour mon droit à une vie privée et personnelle. Mon droit d’être ordinaire. Mon droit d’être en désordre. Mon droit d’être triste. Mon droit de perdre, se tromper, être stupide, être une personne », a-t-il ajouté.