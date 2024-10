Andrew Garfield et Florence Pugh se sont laissés emporter par la scène de sexe We Live In Time

Filmer des scènes intimes doit être la partie la plus étrange du travail d’un acteur – et selon Andrew Garfield, lui et Florence Pugh ont tout fait pour beaucoup, beaucoup plus bizarre en poussant une scène de sexe trop loin sur le tournage de leur nouveau drame romantique « We Live in Time ».

Lors d’un enregistrement en direct du podcast « Happy Sad Confused » de Josh Horowitz (via une publication sur les réseaux sociaux extrait par Variété), Garfield a littéralement reconstitué le moment hilarant sur le plateau, expliquant que lui et Pugh ont dû tourner une scène de sexe aux côtés de seulement quelques membres de l’équipe (pour des raisons d’intimité).

« Nous faisons la première prise de cette scène de sexe très intime et passionnée », a expliqué Garfield. « Et c’est un décor fermé, ce qui signifie qu’il n’y a que moi et Florence dans une pièce ensemble et le caméraman, qui est notre [director of photography]un homme très charmant appelé Stuart [Bentley]. La scène devient passionnée, et nous l’avons chorégraphiée, et nous nous y lançons, pour ainsi dire, et nous allons un peu plus loin que ce que nous étions censés faire simplement parce que nous n’avons jamais entendu « couper », et nous nous sentons en sécurité et nous sommes comme , ‘OK, nous passerons à la chose suivante et à la chose suivante, nous laisserons cela progresser.' »

Alors, qu’a fait le caméraman ?