Andrew Garfield et Florence Pugh ont poussé la scène de sexe « plus loin » que nécessaire, selon l’acteur

Andrew Garfield et Florence Pugh ont accidentellement tourné leur scène de sexe dans le prochain film, « We Live In Time », « plus loin » que nécessaire.

Garfield a expliqué que lui et Pugh n’ont pas entendu les réalisateurs crier « coupez » pendant le tournage de la scène intime et ont fini par aller « plus loin » que ce qui était nécessaire pour le film.

« Nous nous y sommes lancés, pour ainsi dire, et nous allons un peu plus loin que ce que nous voulions », a déclaré Garfield à Josh Horowitz dans une vidéo capturée par un fan. téléchargé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Tout simplement parce que nous n’avons jamais entendu ‘couper’ et que nous nous sentions en sécurité », a-t-il expliqué.

Garfield a expliqué ce qui lui passait par la tête pendant la scène. « Et nous nous disons un peu : ‘OK, nous allons passer à la chose suivante, et à la chose suivante. Nous allons laisser cela progresser. Et nous allons simplement continuer. » À un moment donné, j’ai eu l’impression que nous nous disions tous les deux par télépathie : « Cela semble vraiment être une longue séquence » », a-t-il expliqué.

L’acteur a ensuite partagé qu’il avait regardé le caméraman Stuart Bentley pour voir qu’il ne le filmait même pas, lui et Pugh.

« Je lève les yeux et dans le coin se trouvent Stuart et notre perchman », a expliqué Garfield. « Stuart a la caméra à ses côtés et est tourné contre le mur. »

La comédie romantique suit le personnage de Garfield, Tobias, et le personnage de Pugh. L’histoire d’amour d’Almut se déroule alors qu’ils font face à un diagnostic médical qui modifie leur famille.

Au Festival international du film de Toronto 2024, Garfield a déclaré E! Nouvelles que cette histoire l’a touché de près après le décès de sa mère d’un cancer du pancréas en 2019.

« Je pense que l’art guérit », avait-il déclaré à l’époque au média. « Et je suis dans une position privilégiée où j’ai un débouché pour ma propre guérison, mon propre chagrin. »

« We Live In Time » sort le 11 octobre aux États-Unis