Andrew Garfield dit que lui et Florence Pugh n’ont pas entendu « Cut » pendant une scène de sexe

Andrew Garfield et Florence Pugh se sont un peu laissé emporter lors du tournage d’une scène de sexe pour leur prochaine comédie romantique, Nous vivons dans le temps.

En discutant avec Heureux Triste Confus animateur de podcast Josh Horowitz le 4 octobre, l’acteur de 41 ans a révélé que pendant que lui et Pugh, 28 ans, tournaient une scène torride, ils étaient tellement occupés à jouer qu’ils n’ont pas entendu « couper » – et ils ont continué même après l’arrêt de la caméra. roulement.

Se souvenant de ce moment, Garfield a raconté la gêne initiale alors que le couple – qui joue un couple marié dans Nous vivons dans le temps – je suis devenu intime pour le film, images de l’interview sur scène lors des spectacles de New York.

Imitant son comportement lors des scènes intimes, Garfield a déclaré : « Comment ça va ? Puis-je t’embrasser maintenant ? Ce n’est pas obligatoire, même si nous faisons semblant d’être mariés. Après avoir fait rire le public, il a ajouté que, toujours professionnel, Pugh se moquait simplement de toute bizarrerie.

« Elle se moquerait de moi parce qu’elle a très confiance en son corps, sa sexualité et son être », a déclaré le Incroyable Spider-Man dit l’acteur. « Florence est Florence. »

Florence Pugh et Andrew Garfield dans une scène « Nous vivons dans le temps ».

Ainsi, quand est venu le temps de faire la première prise d’une « scène de sexe très intime et passionnée » – filmée sur un plateau fermé avec uniquement les acteurs principaux, un caméraman et un perchman – les acteurs se sont un peu emportés, se souvient Garfield.

« La scène devient passionnée – à mesure que nous l’avons chorégraphiée – et nous nous y lançons, pour ainsi dire », se souvient l’acteur. « Et nous allons un peu plus loin que ce que nous étions censés faire simplement parce que nous n’entendons pas ‘couper’ et que nous nous sentons en sécurité, et nous nous disons un peu : ‘D’accord, passons à la chose suivante et à la chose suivante et nous Je vais laisser ça progresser. »

Les étoiles ont laissé les choses progresser si longtemps, a-t-il dit, qu’au moment où elles se regardaient, la caméra n’était plus braquée sur elles.

À un moment donné, se souvient-il, lui et Pugh « se disaient tous les deux par télépathie : ‘Cela semble définitivement être une prise plus longue.’ »

« Je pense que je lève les yeux », a poursuivi Garfield en se levant de son siège pour démontrer. « Je lève les yeux et dans le coin se trouve [the cameraman] et notre perchman. [He] a la caméra à ses côtés et est tourné contre le mur.

Florence Pugh et Andrew Garfield dans une scène « Nous vivons dans le temps ».

Dans Nous vivons dans le tempsGarfield et Pugh incarnent le couple Tobias (Garfield) et Almut (Pugh) – qui ont une rencontre unique et mignonne après qu’Almut ait accidentellement heurté Tobias avec sa voiture – alors que leur romance s’épanouit et que leur relation change au fil des ans.

Le couple est « réuni dans une rencontre surprise qui change leur vie », selon un synopsis officiel du film. « Alors qu’ils s’engagent sur un chemin défié par les limites du temps, ils apprennent à chérir chaque instant du parcours non conventionnel de leur amour. » L’histoire a pris, dans la romance profondément émouvante du cinéaste John Crowley, qui s’étend sur une décennie. »

Nous vivons dans le temps est dans des salles limitées à partir du vendredi 11 octobre.