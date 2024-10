Andrew Garfield dit que la scène de sexe « Nous vivons dans le temps » a fait rougir le caméraman

L’alchimie à l’écran d’Andrew Garfield avec Florence Pugh c’était peut-être un peu trop palpable.

Alors que le gagnant du Golden Globe parlait de son nouveau film Nous vivons dans le temps Vendredi à 92NY, il s’est rappelé avoir tourné une « scène de sexe très intime et passionnée » avec Pugh sur un plateau fermé, ce qui a fait détourner le directeur de la photographie Stuart Bentley.

« La scène devient passionnée à mesure que nous la chorégraphions », a-t-il déclaré dans un communiqué. agrafe de l’apparence. « Et nous nous y mettons pour ainsi dire, et nous allons un peu plus loin que ce que nous étions censés faire parce que nous n’avons pas entendu « couper » et nous nous sentons en sécurité. Et nous nous disons simplement : « Ok, nous allons passer à autre chose, nous allons laisser cela progresser et nous allons continuer. »

Garfield a poursuivi: « Et à un moment donné, nous nous disons tous les deux par télépathie: ‘Cela semble définitivement être une prise plus longue.’ … Je lève les yeux et dans le coin se trouvent Stuart et notre perchman. Stuart a la caméra à ses côtés et il est tourné contre le mur.

Lors de la première mondiale du film au Festival international du film de Toronto le mois dernier, Pugh a félicité le réalisateur John Crawley pour avoir créé un espace sûr pour se plonger dans le scénario émotionnel de Nick Payne. « Je n’aurais pas pu faire quoi que ce soit sans la sécurité. Aucun de nous ne serait ici sans l’espace que John nous a fourni », a-t-elle déclaré.

Florence Pugh et Andrew Garfield dans Nous vivons dans le temps (2024). (A24/avec la permission de la collection Everett)

Dans Nous vivons dans le tempsdont la sortie est prévue en édition limitée le 11 octobre via A24, Pugh incarne une chef prometteuse qui voit sa vie changée à jamais par une rencontre fortuite avec une récemment divorcée (Garfield), qui se transforme en une romance profondément émouvante qui s’étend sur une décennie. . Après avoir eu une fille et construit une vie ensemble, le couple est confronté à un diagnostic inquiétant.

Le film met également en vedette Adam James, Marama Corlett, Aoife Hinds, Nikhil Parmar, Heather Craney et Kara Lynch. Il a été développé par StudioCanal, qui a produit avec Leah Clarke et Adam Ackland de SunnyMarch, ainsi que Guy Heeley. Benedict Cumberbatch a été producteur exécutif. Le tournage a eu lieu en avril 2023 à Londres.