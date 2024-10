Andrew Garfield Chicken Shop Date devient viral

Vendredi, l’acteur nominé aux Oscars Andrew Garfield est finalement apparu dans le dernier épisode d’Amelia Dimoldenberg de « Chicken Shop Date », sa populaire émission d’interviews sur YouTube qui se déroule, à la manière d’un rendez-vous, autour d’un repas dans un magasin de poulet local à Londres.

La conversation entre les deux hommes survient deux ans après que leur toute première rencontre mignonne a plongé Internet dans une frénésie, et le résultat est à la hauteur du battage médiatique – dans leur dernière conversation, Garfield et Dimoldenberg ont hésité entre se pencher sur le gadget de l’interview et leur apparence apparemment réelle. chimie, avec beaucoup de rires parsemés.

« Je pense que nous… Il se passe quelque chose », a déclaré Dimoldenberg à Garfield dans le clip. « Au point que tu m’évites depuis deux ans parce que les vibrations sont trop difficiles à gérer pour toi. »

Reconnaissant qu’ils ont « eu quelques interactions charmantes », Garfield a poursuivi en disant qu’il pensait sincèrement qu’ils auraient vraiment pu avoir un vrai rendez-vous « s’il n’y avait pas eu » leur présence dans son émission.

« Supprimez tous les aspects pratiques et logiques », a-t-il déclaré. « Je crois en fait que, peut-être, nous aurions pu » avoir un vrai rendez-vous, hors caméra.

Le courant électrique évident entre Garfield et Dimoldenberg a donné faim à Internet après que des images de plusieurs rencontres coquettes entre les deux soient devenues virales en ligne.

Comme le dit la tradition, la connexion entre eux a commencé il y a deux ans lorsqu’ils ont eu une rencontre affectueuse sur le tapis rouge de la soirée britannique GQ Men of the Year 2022, un moment capturé par des caméras et mis en ligne.

Ils se sont retrouvés à nouveau sur le tapis rouge des Golden Globes en janvier 2023, où ils ont ri et flirté, alimentant encore davantage la ferveur d’Internet pour un éventuel couplage lorsque Garfield a plaisanté en disant qu’il ne pouvait pas venir à son émission pour un « rendez-vous » parce que « je suis peur de ce que cela pourrait devenir.





Dimoldenberg a accumulé des millions de vues sur ses vidéos, après avoir interviewé tout le monde, de Jennifer Lawrence à Billie Eilish en passant par Jack Harlow. Elle est connue pour son style comique qui transforme les moments gênants en conversations engageantes et charmantes.

Le format de l’émission pourrait être un « rendez-vous » fantaisiste et nous supposons qu’il est logique que Garfield choisisse maintenant de venir à son émission alors qu’il est occupé à promouvoir son dernier film « We Live in Time ».

Pourtant, l’acteur semble désireux de laisser la place à une relation romantique peut-être authentique avec l’hôte de « Chicken Shop » pour s’épanouir.

À la fin de l’épisode de vendredi, Garfield a déclaré qu’ils devraient considérer cette « date » d’interview comme étant simplement « une séance d’entraînement ».

« Je pense que nous devrions recommencer », a déclaré Garfield. « Et mieux. »